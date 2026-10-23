2年連続“初打席弾”も…阪神の32歳捕手が戦力外　今季1軍出場果たせず

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阪神タイガースは23日、長坂拳弥捕手と2027シーズンの選手契約を結ばないことを発表した。



長坂は健大高崎高、東北福祉大を経て、2016年ドラフト7位で阪神に入団。強肩を武器とする捕手として期待され、ルーキーイヤーの2017年に一軍デビューを果たした。



2019年にはシーズン初打席でプロ初本塁打を記録すると、翌2020年もシーズン初打席で2ランを放ち、2年連続で初打席本塁打という珍しい記録を残した。



2022年には自己最多となる27試合に出場し、打率.175、1打点を記録。しかし、2023年は10試合、2024年は5試合と出場機会が減少した。同年11月には右肘関節鏡視下滑膜および骨棘切除術を受け、翌シーズンの巻き返しを目指した。



しかし、昨季の一軍出場はわずか1試合にとどまり、1打数無安打。プロ10年目となる今季も一軍出場を果たすことができなかった。



一方、今季のファームでは48試合に出場し、88打数14安打、打率.159、0本塁打、2打点を記録。捕手として47試合でマスクをかぶり、盗塁阻止率.406をマークしたものの、一軍再昇格には届かなかった。



一軍通算では61試合に出場し、打率.194、2本塁打、4打点。阪神一筋で10年間プレーした32歳捕手だったが、今季は一軍出場のないまま戦力外通告を受けることになった。今後については未定としている。



















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【了】