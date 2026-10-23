日本ハムは23日、10月30日（金）～11月8日（日）にかけて行うエスコンフィールドHOKKAIDOと10月30日（金）～11月11日（水）にかけて沖縄県名護市と国頭村で行う秋季キャンプに参加する選手が決定したと発表した。
▼ エスコンフィールド秋季キャンプ参加選手
＜投手＞
矢澤宏太、生田目翼、北山亘基、達孝太、伊藤大海、金村尚真、田中正義、河野竜生、細野晴希、柴田獅子、堀瑞輝、福島蓮、柳川大晟、齋藤友貴哉、池田隆英、山本拓実
＜捕手＞
郡司裕也、清水優心、進藤勇也、吉田賢吾、田宮裕涼
＜内野手＞
上川畑大悟、野村佑希、清宮幸太郎、有薗直輝、水野達稀、大塚瑠晏、山縣秀、細川凌平、奈良間大己
＜外野手＞
浅間大基、宮﨑一樹、五十幡亮汰、水谷瞬、今川優馬、万波中正
▼ 名護、国後秋季キャンプ参加選手
＜投手＞
大川慈英、藤田琉生、浅利太門、畔柳享丞、菊地大稀、清水大暉、山城航太郎、清宮虎多朗、加藤大和、松本遼大、川勝空人、澁谷純希、横山永遠、福田俊、安西叶翔、根本悠楓
＜捕手＞
藤森海斗、日渡 騰輝
＜内野手＞
阪口樂、半田南十、常谷拓輝、濵田泰希
＜外野手＞
エドポロ ケイン、星野ひので