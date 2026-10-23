DeNAは23日、10月27日（火）〜10月29日（木）に開催される「SMBC日本シリーズ2026」をベイスターズファンとともに戦うため、横浜スタジアム場内にてパブリックビューイングを開催すると発表した。

当日はマスコットやオフィシャルパフォーマンスチームdiana、スタジアムMCも登場し、試合開始前から試合終了後まで、パブリックビューイングを盛り上げる。

さらに、ベイスターズ勝利時には、試合終了後に花火とムービングライトを織り交ぜた光きらめくショー「Victory Celebration（ビクトリーセレブレーション）」や、ヒーロー選手へのオンラインインタビューを実施する。

▼ パブリックビューイング概要

実施日程：10月27日(火)、10月28日(水)、10月29日(木)

試合開始時間：10月27日(火)18:00、10月28日(水)18:00、10月29日(木)18:00

開門時間：10月27日(火)16:30、10月28日(水)16:30、10月29日(木)16:30

場所：横浜スタジアム

入場料：無料

観覧エリア：内野スタンド（一部エリアを除く）、ウィング席（STAR SIDE）

※当日の状況により各エリアを拡張、縮小する可能性あり