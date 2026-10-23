10月22日に行われたプロ野球ドラフト会議。「少年野球サイト」であるヤキュイクでは、今年のドラフト支配下指名76選手の中学時代の出身チームを調べてみました。軟式、硬式、多いのはどっち？ ボーイズ、シニア、ポニー、ヤング、フレッシュ、1番多いのはどこ？

支配下指名76選手の中学出身チームを調べたところ、軟式出身者は23人、硬式出身者は52人（不明1人）。硬式の所属リーグ別では、1番多かったのがボーイズの21人、リトルシニアが18人、ヤングが10人、ポニーが2人、フレッシュが1名という結果になりました。ちなみに小学生時代の出身チームでは、軟式が65人、硬式が4人、ソフトボールが3人（不明4人）という結果になりました。

【中学軟式出身】（23人）

＜名前｜Pos｜所属｜指名球団｜小学校時代の所属｜中学時代の所属｜出身地＞

・的場吏玖｜投手｜天理大｜阪神（5位）｜寝屋川スカイヤーズ｜ジュニアセブン｜大阪



・有馬伽久｜投手｜立命館大｜ソフトバンク（2位）｜平野パイレーツ｜田原本町立田原本中｜奈良



・渡辺和大｜投手｜慶応大｜ソフトバンク（3位）｜円座サンダーズ｜香川大付属坂出中｜香川



・佐藤 幻瑛｜投手｜ペンシルベニア州立大｜ソフトバンク（9位）｜牡丹平ブルーホークス｜黒石市立黒石中学校｜青森



・織田翔希｜投手｜横浜高｜巨人（1位）｜足立クラブ｜北九州市立足立中｜福岡



・沢山優介｜投手｜ヤマハ｜西武（3位）｜浜松ブラッツ少年野球団｜浜松市立北部中｜静岡



・木口 永翔｜投手｜上武大｜DeNA（5位）｜少年野球平尾クラブ｜福岡市立平尾中｜福岡



・末吉良丞｜投手｜沖縄尚学高｜日本ハム（3位）｜仲西VBC｜浦添市立仲西中｜沖縄



・加藤 宇｜投手｜明星大｜日本ハム（4位）｜不明｜杉並区立神明中｜東京



・岡本翔斗｜投手｜香里丘｜日本ハム（5位）｜枚方レッズ｜枚方市立第三中｜大阪



・野原 元気｜投手｜京都産業大｜広島（3位）｜二条城北少年野球部｜京都市立二条中｜京都



・千葉 汐凱｜投手｜Honda｜オリックス（6位）｜キングファイターズ｜八千代市立大和田中｜千葉



・川平 真也｜投手｜茨城アストロプラネッツ｜ヤクルト（5位）｜天願フェニックス｜うるま市立あげな中学校｜沖縄



・石澤 大和｜投手｜日本製鉄室蘭シャークス｜ヤクルト（6位）｜網走つくしマスターズ野球少年団｜網走市立第三中学校｜北海道



・米沢友翔｜投手｜関西大｜ロッテ（1位）｜宝立サマンズ｜珠洲市立緑が丘中｜石川



・前田侑大｜投手｜高岡第一高｜ロッテ（2位）｜ビッグファイトボーイズ｜高岡市立南星中｜富山



・宮原廉｜投手｜近畿大｜中日（1位）｜山本少年野球クラブ｜広島サンズ｜広島



・樋口新｜投手｜王子｜楽天（3位）｜ウエストキング｜小平クラブ｜東京



・渡邉都斗｜投手｜高知ファイティングドッグス｜楽天（6位）｜弥富十四山少年野球クラブ｜弥富市立十四山中｜愛知



・神里 陸｜捕手｜ENEOS｜DeNA（6位）｜山川ミラクルズ｜南風原町立南星中｜沖縄



・萩原 義輝｜捕手｜東芝｜楽天（4位）｜リトルジャガーズ｜我孫子市立我孫子中｜千葉



・中川 大雅｜遊撃手｜至学館大｜ソフトバンク（7位）｜成岩SCウイング｜半田市立成岩中｜愛知



・山里宝｜遊撃手｜亜細亜大｜広島（1位）｜伊保中部少年野球部｜高砂市立松陽中｜兵庫

【ボーイズ出身】（21人）

＜名前｜Pos｜所属｜指名球団｜小学校時代の所属｜中学時代の所属｜出身地＞

・石井康輝｜投手｜四国ILplus・徳島｜阪神（7位）｜不明｜箕面ボーイズ｜大阪



・平田玲翔｜投手｜大分商｜巨人（2位）｜森エンゼルス｜玖珠ボーイズ｜大分



・柿本晟弥｜投手｜パナソニック｜西武（2位）｜赤穂野球スポーツ少年団｜龍野ボーイズ｜兵庫



・吉川凌平｜投手｜千葉商科大｜広島（4位）｜緑台イーグルパワーズ｜白井中央ボーイズ｜千葉



・野村亮輔｜投手｜佛教大｜オリックス（5位）｜虎姫ヤンチャーズ｜湖北ボーイズ｜滋賀



・新城楓雅｜投手｜奈良大付高｜ロッテ（5位）｜スパイダーズ｜守口ボーイズ｜大阪



・鈴木悠悟｜投手｜中京高｜中日（4位）｜城西スポーツ少年団｜大津瀬田ボーイズ｜滋賀



・清水智裕｜捕手｜ヤマハ｜中日（6位）｜松山ルーキーズ｜愛知長久手ボーイズ｜愛知



・渡部海｜捕手｜青山学院大｜楽天（1位）｜大阪ゴールデンファイヤー｜住吉ボーイズ｜大阪



・岡田啓吾｜二塁手｜明治大｜楽天（2位）｜原市イースト｜高崎中央ボーイズ｜群馬



・伊藤櫂人｜三塁手｜中央大｜巨人（5位）｜海津中央クラブ｜西濃ボーイズ｜岐阜



・相羽寛太｜遊撃手｜ヤマハ｜阪神（4位）｜森町飯田青葉少年野球クラブ｜磐田ボーイズ｜静岡



・池田聖摩｜遊撃手｜横浜高｜巨人（3位）｜菊鹿少年野球クラブ｜熊本中央ボーイズ｜熊本



・光弘帆高｜遊撃手｜明治大｜広島(5位）｜池田少年団野球部｜神戸ボーイズ｜兵庫



・高田瑛大｜遊撃手｜都城高｜ヤクルト(4位）｜三股ブルースカイ｜宮崎県南ボーイズ｜宮崎



・藤森康淳｜外野手｜法政大｜ソフトバンク（4位）｜道明寺レッドタイガース｜羽曳野ボーイズ｜大阪



・中津大和｜外野手｜日本生命｜西武（5位）｜具志タイガース｜小松ボーイズ｜石川



・杉本寛斎｜外野手｜ブリティッシュコロンビア大｜DeNA（3位）｜向島ベースボール｜滋賀南郷ボーイズ｜京都



・坂口渉｜外野手｜Honda｜DeNA（7位）｜不明｜宝塚ボーイズ｜兵庫



・黒田義信｜外野手｜東日本国際大｜ロッテ（4位）｜大塔小SBC（ソフトボール）/佐世保チョッパー（ソフトボール）｜黄城ボーイズ｜長崎



・柴崎聖人｜外野手｜王子｜中日（2位）｜稲野エンジェルス｜高槻中央ボーイズ｜兵庫

【リトルシニア出身】（18人）

＜名前｜Pos｜所属｜指名球団｜小学校時代の所属｜中学時代の所属｜出身地＞

・鈴木泰成｜投手｜青山学院大｜ソフトバンク（1位）｜勝田野球スポーツ少年団｜友部リトルシニア｜茨城



・猪俣駿太｜投手｜東北福祉大｜ソフトバンク（5位）｜会津喜多方リトル（硬式）｜会津喜多方リトルシニア｜福島



・小坪碧人｜投手｜柳川｜ソフトバンク（6位）｜東国分インパルス｜小郡広川リトルシニア｜福岡



・杉本真滉｜投手｜智弁学園高｜巨人（4位）｜枝吉パワーズ｜神戸中央リトルシニア｜兵庫



・松平快聖｜投手｜神奈川大｜巨人（6位）｜若宮ウイングス｜市原リトルシニア｜千葉



・星野世那｜投手｜大阪商業大｜DeNA（1位）｜仰木スポーツ少年団野球部｜草津リトルシニア｜滋賀



・菰田陽生｜投手兼内野手｜山梨学院高｜日本ハム（1位）｜九十九里リトル（硬式）｜千葉西リトルシニア｜千葉



・森煌誠｜投手｜NTT東日本｜広島（6位）｜堀江北スポーツ少年団｜鳴門藍住リトルシニア｜徳島



・角田楓斗｜投手｜富士大｜オリックス（1位）｜城東スポーツ少年団｜藤崎桜城リトルシニア｜青森



・仲井慎｜投手｜駒沢大｜オリックス（2位）｜九会野球スポーツ少年団｜兵庫北播リトルシニア｜兵庫



・近藤琉唯斗｜投手｜小樽双葉高｜オリックス（4位）｜島松ジュニアイーグルス｜札幌豊平東リトルシニア｜北海道



・長屋竣大｜投手｜ENEOS｜ロッテ（3位）｜御所南クラブ｜京都北リトルシニア｜京都



・田中諒｜捕手｜日大三｜西武（4位）｜越中島ブレーブス｜東京玉川リトルシニア｜東京



・西野啓也｜捕手｜立命館大｜広島（2位）｜上南部少年野球クラブ｜紀州由良リトルシニア｜和歌山



・高義博｜遊撃手｜オイシックス｜楽天（5位）｜仁方Bソフトボール（ソフトボール）｜呉昭和リトルシニア｜広島



・春山陽登｜外野手｜大阪商業大｜オリックス（3位）｜高田イーグルス｜五条リトルシニア｜奈良



・藤澤涼介｜外野手｜東京ガス｜ヤクルト（1位）｜城東学童野球クラブ｜宇都宮五条リトルシニア｜群馬



・田中皐晴｜外野手｜日南学園｜ロッテ（6位）｜志比田スポーツ少年団｜都城リトルシニア｜宮崎

【ヤング出身】（10人）

＜名前｜Pos｜所属｜指名球団｜小学校時代の所属｜中学時代の所属｜出身地＞

・常深颯大｜投手｜大阪経済大｜阪神（3位）｜小野東スポーツ少年団｜兵庫加古川ヤング｜兵庫



・川尻啓人｜投手｜亜細亜大｜西武（1位）｜桜谷ファイターズ｜富山ヤングベースボールクラブ｜富山



・越川海翔｜捕手｜東京ガス｜阪神（6位）｜平岡ジャガーズ｜堺イーグルスヤング｜大阪



・福原聖矢｜捕手｜明治大｜ヤクルト（3位）｜世名城ジャイアンツ｜安仁屋ヤングスピリッツ｜沖縄



・前嶋藍｜捕手｜亜細亜大｜中日（3位）｜貝塚子ども会野球部｜オセヤン横浜ヤング｜神奈川



・保西雅則｜内野手｜日本航空石川高｜DeNA（2位）｜花谷少年野球部｜ヤング神戸ドラゴンズ｜兵庫



・渡邊隼輔｜遊撃手｜徳島インディゴソックス｜ヤクルト（7位）｜大神子少年野球団｜生光学園中ヤング｜徳島



・榊原七斗｜外野手｜明治大｜阪神（1位）｜全播磨硬式野球団ヤング（硬式）｜全播磨硬式野球団ヤング｜兵庫



・牟禮翔｜外野手｜九州国際大付高｜日本ハム（2位）｜綾南平野ソフトボール（ソフトボール）｜ヤンキース岡山Young｜岡山



・佐藤悠太｜外野手｜東北福祉大｜ヤクルト（2位）｜六甲アイランド少年野球部｜ヤング神戸ドラゴンズ｜兵庫

【ポニー出身】（2人）

＜名前｜Pos｜所属｜指名球団｜小学校時代の所属｜中学時代の所属｜出身地＞

・小金井凌生｜投手｜青森大｜DeNA（4位）｜今宿東キングローズ｜横浜旭峰ポニー｜神奈川



・西田櫂吏｜投手｜京都国際｜中日（5位）｜宝塚リトルリーグ（硬式）｜関メディベースボール学院｜兵庫

【フレッシュ出身】（1人）

＜名前｜Pos｜所属｜指名球団｜小学校時代の所属｜中学時代の所属｜出身地＞

・馬場拓海｜投手｜日本体育大｜阪神（2位）｜諸富北小クラブ｜佐賀フィールドナイン｜佐賀

【不明】（1人）

＜名前｜Pos｜所属｜指名球団｜小学校時代の所属｜中学時代の所属｜出身地＞

・深見一騎｜投手｜国立台湾体育運動大｜ソフトバンク（8位）｜北条小学校（不明）｜台北日本人学校｜大阪