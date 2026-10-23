ロッテは23日、ドラフト1位指名の米沢友翔選手の指名挨拶を行った。 指名挨拶には高橋薫チーム管理・育成部長と榎康弘アマスカウトディレクター、 三家和真担当スカウトが出席。米沢は球団を通じて「即戦力として1年目からしっかりとチームの主戦として投げることを目標とし、 自分の持ち味であるまっすぐをもっと磨いて、総合面でレベルアップできるように頑張りたいと思います。関大の先輩でもある高野脩汰選手からもたくさんのことを学び吸収していきたいです」と意気込んだ。

本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。

他媒体からの提供記事の情報について

※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。