左からロッテドラフト1位・米沢友翔と三家和真スカウト（球団提供）

　ロッテは23日、ドラフト1位指名の米沢友翔選手の指名挨拶を行った。

　指名挨拶には高橋薫チーム管理・育成部長と榎康弘アマスカウトディレクター、 三家和真担当スカウトが出席。米沢は球団を通じて「即戦力として1年目からしっかりとチームの主戦として投げることを目標とし、 自分の持ち味であるまっすぐをもっと磨いて、総合面でレベルアップできるように頑張りたいと思います。関大の先輩でもある高野脩汰選手からもたくさんのことを学び吸収していきたいです」と意気込んだ。