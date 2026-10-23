内部崩壊の危機に瀕している古巣の現状にOBも怒り心頭のようだ。

マンチェスター・ユナイテッドは現地時間21日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節でコモに1－4と惨敗した。これで2015－16シーズン以来実に11年ぶりとなる公式戦7試合未勝利に。プレミアリーグでも開幕から7試合でわずか1勝と極度の不振に陥る中、主力選手たちからはクラブ上層部、そしてマイケル・キャリック監督はじめとしたスタッフへの不満が漏れ始めている。

0－2で敗れたCLリーグフェーズ第2節のアトレティコ・マドリード戦後、リサンドロ・マルティネスは今夏の補強への不満を口にしつつ、「監督のせいだとか、選手のせいだとか言うのは簡単だ。しかし、僕たちは他の部分にも目を向けなければならない」とコメント。コモ戦後には主将のブルーノ・フェルナンデスが「マンツーマンでプレスをかけず、あえて背後にスペースを残すという判断はスタッフによるものだ。しかし、ボールを持たせすぎると、彼らに自信を与えてしまう。こちらは走り回らされ、フラストレーションが溜まっていく」と戦術批判とも取れる言葉を残していた。

B・フェルナンデスの発言に対し、マイケル・キャリック監督は「後半、我々はマンツーマン気味のプレスをかけたが、結果としてそこから失点してしまった。どんな戦術を採用しようと、守備に戻る走りを怠れば勝つことなどできない」と反論しつつ、試合に臨む姿勢を問題視。本来であれば一丸となって難局に対処すべき上層部、スタッフ、選手に軋轢が生じている。

こうした現状にOBも頭を抱えている。ウェイン・ルーニー氏はポッドキャスト『ザ・ユナイテッド・スタンド』にて、古巣の現状について「ここしばらくで一番心配している」とコメント。その上で、L・マルティネスやB・フェルナンデスの発言を踏まえつつ、次のように選手たちへの苦言を呈した。



「L・マルティネスが発言した時、『これは最悪の悪夢で、ロッカールームをバラバラにしてしまう』と言った。でもそれは始まりにすぎなかった。ブルーノの件でも同じことが起きたし、今後も他の選手から同じようなことが出てくるだろう。彼らは責任を負いたがらないからだ。ブルーノの発言が正しかったどうかは別として、ピッチ上では責任を負わなければならない」

「今の選手たちは利己的で、チームメイトや監督、スタッフ、ファンのことを考えていない。考えているのは自分自身のことだけだ。都合の悪いことがあると、まるで赤ん坊のように駄々をこね、自分以外の誰かに責任をなすり付けようとしている。鏡を見ると良い。そこに映っているのは自分自身で、その姿は到底十分とは言えないはずだ」

現地時間24日にはボーンマスとのプレミアリーグ第8節が控えているが、この試合でもキャリック監督が引き続き指揮を執る見通し。果たして、マンチェスター・ユナイテッドは浮上のきっかけを掴み、内部崩壊の危機を脱することができるだろうか。

【ハイライト動画】マンUはCL初出場のコモに惨敗…公式戦7試合未勝利に