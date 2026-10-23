西武は23日、11月28日にベルーナドームでファン感謝イベント「LIONS THANKS FESTA 2026 supported by Olive」を開催すると発表した。

“今年も！圧倒的至近距離でつながろう”をテーマに、12球団最大規模で選手と間近にふれあえるイベントを多数実施する。本日から公式チケットサイトのライオンズチケット（web）で観覧チケットの販売を開始したほか、イベント特設サイトを公開した。

選手がファンを出迎えるハイタッチ＆オリジナルカイロ配布や、ハイタッチベースランニング、中学生以下の子供が対象のあっち向いてホイ！など、観覧チケットを持っていればどなたでも参加可能。

2026年ファンクラブ会員は、事前抽選でさらに多くのイベントに参加できる。選手がヒーローインタビュー後に行う球団公式SNSでお馴染みの自撮り写真を、選手と一緒に撮影できる写真撮影会や、選手やコーチとのキャッチボール体験など、圧倒的至近距離で選手とふれあう時間を過ごすことができる。

グラウンドでは、昨年大好評だった選手同士の野球対決「圧倒的エンタメベースボール！」を、試合時間を昨年から1時間拡大して実施。全選手が参加し、真剣勝負に加え予測不能の特別ルールを設けるなど、エンタメ要素満載のイベントを楽しめる。

また、「2026ドラフト新入団選手お披露目会」を行い、ドラフト1位指名を受けた川尻啓人投手をはじめとする8名がファンの前に登場予定だ。

本日10時から2026年のシーズンシート契約者、2026年のライオンズファンクラブ会員を対象にした観覧チケットの先々行抽選の申込みを開始した。

▼ 選手会長 外崎修汰選手 コメント

「今シーズンもたくさんのご声援、ありがとうございました。今度は僕たち選手から感謝を伝えられる1日にしたいと思います。昨年のエンタメベースボールでは、大先輩の中村選手に全力疾走してもらったり（笑）、僕たちもとても楽しかったです。今年も圧倒的至近距離でファンの皆さまとお会いできるのを楽しみにしています！」