







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの髙寺望夢選手は22日、SOKKENスタジアムで行われた読売ジャイアンツとの「みやざきフェニックス・リーグ」に「2番・左翼」で先発出場。3回に先制の3ランホームランを放ち、存在感を示した。







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両チーム無得点で迎えた3回、1死一、三塁の好機で第2打席に立った髙寺選手。巨人の先発・千葉隆広投手に対し、1ボール1ストライクからの3球目、132キロの直球を捉えると、打球は右翼スタンドへ飛び込んだ。



初回にも左前安打を放っており、この日は4打数2安打3打点を記録した。5回の守備からは、左翼から遊撃に回った。



髙寺選手は長野県出身の24歳。上田西高から2020年ドラフト7位で阪神に入団した、右投げ左打ちの内野手だ。



プロ6年目の今季は一軍で、昨季の67試合を大きく上回る自己最多の128試合に出場。打率.219、3本塁打、24打点、12盗塁をマークした。来季のさらなる飛躍に向けて、秋の宮崎で結果を残した。



なお、試合は3回裏に4本の適時打で一挙4点を奪って逆転した巨人が、7-3で勝利した。































【動画】外野は見送るだけ！髙寺望夢が右翼席へ運んだ先制3ランがこちら



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外野は見送るだけ



髙寺望夢 本日マルチ安打！

先制となるスリーラン！



⚾️巨人×阪神（フェニックス・リーグ）

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【了】