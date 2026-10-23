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読売ジャイアンツの矢野謙次巡回打撃コーチが23日、自身のインスタグラムを更新。今季限りでの退団を報告し、選手やファンへの思いをつづった。







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巨人は21日に矢野コーチの退任を発表。今オフは李承燁打撃コーチ、実松一成バッテリーコーチに続いて、3人目のコーチ退任となった。



投稿では「3年間、お世話になった球団関係者の皆様、選手の皆様、応援してくださったファンの皆様に、心より感謝し、御礼申し上げます」と感謝を伝えた。



今後については「具体的にはまだ何も決めていません」としたうえで、「新しいことにチャレンジするのも面白そうだな、とは思っています」と心境を明かした。



また「自分はもう主役ではありません」とし、これまで与えてもらったものを野球界にどう返していくかを考えているという。前日には神宮球場で大学野球を観戦したことも明かし、「現在、巡回し放題」とユーモアも交えた。



最後に、ともに歩んできた選手たちへ「これからもみんなの成長と可能性を誰よりも信じています」とメッセージ。「頑張れ！今まで本当にありがとう！」とエールを送った。



矢野コーチは大卒1年目の2003年から巨人でプレーし、日本ハムを経て、2024年に1軍打撃コーチとして9年ぶりに巨人へ復帰。今季は巡回打撃コーチを務めていた。





























【投稿】自分はもう主役じゃない…！巨人退団の矢野謙次コーチが選手とファンへの思いをつづった投稿がこちら



矢野謙次巡回打撃コーチの公式インスタグラムより





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【了】