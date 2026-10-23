









10月22日に開催された2026年のプロ野球ドラフト会議で、読売ジャイアンツが異例の指名を行った。



育成ドラフト5位で交渉権を獲得したのは、川崎市立向丘中の関蓮太郎捕手。侍ジャパンU-15代表で主将を務め、今年のワールドカップでも活躍した有望選手だ。現在は多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース）の１期生でもある。



関は2011年12月26日生まれ。ドラフト会議が行われた10月22日時点では14歳だった。一般的な高校3年生よりも3学年下に当たる選手が、NPB球団から指名を受けたことになる。



では、そもそも中学生をドラフトで指名することは可能なのだろうか。



過去には、2004年に阪神タイガースが15歳の辻本賢人投手を指名した例がある。しかし、今回と22年前の指名には重要な違いがある。さらに、プロ野球の契約制度と年少者の就業に関する規定を確認すると、「指名された」という事実だけで、その日からプロ選手として活動できるわけではないことも見えてくる。















2004年の辻本賢人とは何が違う？



[caption id="attachment_297695" align="aligncenter" width="1200"] 阪神でプレーした辻本賢人【写真：産経新聞社】[/caption]



まず、今回の指名内容を整理したい。



巨人は支配下ドラフトで6人、育成ドラフトで5人の計11人を指名した。そのうち育成5位の関は、捕手としての指名で、所属は「川崎市立向丘中学校」と記載されている。 一方、2004年のドラフト会議では、阪神が8巡目で辻本賢人を指名した。当時15歳で投手としての指名、所属は「マタデー・ハイスクール」だ。



辻本は15歳で米国の高校に所属していたのに対し、関は14歳で日本の中学校に所属している。さらに、辻本は通常の新人選手選択会議で指名されたが、関は育成選手選択会議での指名だった。つまり、両者は年齢が1歳違うだけではない。在学区分も指名区分も異なるのである。



では、日本の中学校に在籍していても、NPBの指名対象になれるのだろうか。



NPBが公開している2026年ドラフト会議の概要では、新人選手の定義に、日本の中学校に在学中、または在学経験がある選手も含まれている。



“新人選手とは、日本の中学校、高等学校、日本高等学校野球連盟に加盟が認められている学校、大学、全日本大学野球連盟に加盟が認められた団体に在学し、または在学した経験を持ち、 いずれのNPBの球団とも選手契約を締結したことのない選手をいう。”



また、プロ野球志望届の提出者に指名対象を限定する規定は、日本高等学校野球連盟と全日本大学野球連盟に所属する選手について定められている。少なくともNPBの新人選手の定義上、中学校在籍そのものがドラフト指名の障害になるわけではない。



今回、巨人が関を指名できたのも、こうした制度が背景にある。

















14歳で指名されても、すぐプロ活動を始められる？



[caption id="attachment_297694" align="aligncenter" width="1200"] 侍ジャパンU-15代表で主将を務めた関【写真：Getty Images】[/caption]



ただし、ドラフトでの指名と選手契約の成立は別問題だ。



NPBの規定では、球団が新人選手と契約するには、ドラフト会議で契約交渉権を獲得する必要がある。つまり、巨人が22日に獲得したのは関との交渉権であり、指名時点で選手契約が成立したわけではない。



ここで関の年齢が重要になる。



関は今年12月26日に15歳となる。しかし、日本の法制度では、15歳の誕生日を迎えれば直ちに一般的な就業年齢の制限がなくなるわけではない。



厚生労働省の資料によると、労働基準法第56条では、原則として15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの児童を労働者として使用することを禁止している。ただし特定の業務について労働基準監督署長の許可を受ける場合など、例外も設けられている。



関の生年月日に当てはめれば、一般的な労働者に関する年齢制限の区切りは2027年3月31日となる。もっとも、プロ野球選手契約に対する労働基準法の具体的な適用関係は、通常の雇用契約と同一とは限らない。今回の育成契約をいつ締結できるのか、中学校在籍中にどのような練習や活動が認められるのかについては、個別の契約条件や運用の確認が必要だ。



今後は球団との契約交渉に加え、中学校卒業までの過ごし方や育成環境も注目される。 高校野球を経験する選手とは異なり、今後どのような環境で技術や体力を高めていくのかという課題もある。



22年前に15歳で指名された辻本とは、年齢だけでなく在学区分や指名区分も異なる。 今回のドラフトが提示したのは、若い選手の能力をどこまで早期に評価するかという問題だけではない。



「最終的には、巨人軍の一軍正捕手を担う人材として⾧期育成していくことを目標とする」（巨人の球団公式サイトより）



義務教育を終える前の選手を、球団がどのように迎え入れ、育成していくのか。関の指名は、その制度と育成環境のあり方にも注目が集まる事例となった。





【関連記事】

























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓