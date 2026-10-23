







慶大の今津慶介内野手（4年＝旭川東）が22日、プロ野球ドラフト会議で北海道日本ハムファイターズから育成5位指名を受けた。北海道旭川市出身で、幼い頃からファイターズの試合を見て育った今津は「もちろん憧れもありましたし、夢を与えてくださったのでその分恩返しをできるように、一日も早くチームに貢献できるように精進していきたい」と、故郷の球団で始まるプロ生活への決意を新たにした。（取材・文：灰原万由）





「このまま終わってしまうのでは」育成5位で届いた吉報



吉報が届くまでには、長い時間があった。支配下ドラフトでは名前が呼ばれず、育成ドラフトに入ってからも指名を待ち続けた。



「このまま終わってしまうのではないかという不安もよぎったんですけど」



期待と不安が入り交じる中、最後まで希望を捨てずにいられたのは、一緒にドラフト会議を見守っていたチームメートの存在だった。「お前は最下位からの方がお前らしいよ」。仲間から掛けられた言葉に、「もしかしたらあるんじゃないかなと信じて待っていました」と振り返った。



そして、待ち望んだ瞬間が訪れた。日本ハムから育成5位で名前が呼ばれると、会見場に集まった野球部員たちが一斉に歓声を上げた。長い時間をともに待ち続けた仲間たちも喜びを爆発させた。「指名されたことよりも、チームメートが喜んでくれたのが本当にうれしかったです」。苦楽をともにしてきた仲間たちと、夢がかなった瞬間を分かち合った。



北海道で生まれ育った今津にとって、地元球団からの指名には格別な喜びがあった。プロの世界で目標とするのは、日本ハムを率いる新庄剛志監督だ。



「新庄監督のように、観ている人を魅了するプレーができる選手になりたいです」



大学で磨いてきた勝負強い打撃を武器に、まずは支配下登録を勝ち取り、一軍の舞台を目指す。

















レギュラー定着から主将へ…慶大で重ねた努力と成長

[caption id="attachment_297678" align="alignnone" width="1200"] 慶應大・今津慶介【写真：産経新聞社】[/caption]











プロ入りへの道は決して平たんではなかった。旭川東高から慶大へ進学した今津は、入学当初から主力として活躍していたわけではない。リーグ戦で初めてベンチ入りしたのは2年春。高校時代は主将としてチームをけん引したが、大学ではレギュラーの座を目指し、地道に努力を重ねる日々が続いた。



「慶應でレギュラーを掴みたいという一心でひたすら練習した結果、今の立場があると思います」



努力が実を結んだのは3年春だった。主に右翼手としてレギュラーに定着すると、14試合に出場して打率.358、3本塁打、9打点を記録。東京六大学野球の舞台で結果を残し、遠い目標だったプロ入りが少しずつ現実味を帯び始めた。



「プロ野球選手になりたいと漠然と思ってはいたんですけど、実際になれるかもしれないと思ったのは3年の春あたりです」



ただ、飛躍を遂げるまでに特別な近道があったわけではない。「それまでは日々の練習をがむしゃらに、周りにいる仲間たちと切磋琢磨しながらやっていて」。試合に出られなかった時期も、仲間と競い合いながら積み重ねた練習が、成長への土台となっていた。



最終学年では、チームのために新たな役割も引き受けた。3年時に右翼手としてレギュラーの座をつかんだ今津だったが、4年春からは二塁を守ることになった。堀井哲也監督は「チーム事情もあって4年になる時にセカンドをやってみないかということで、コーチも本人もよく頑張ってくれて」と、二塁手として成長を遂げるまでの努力を評価する。主将としてチームを率いる傍ら、コーチとともに二塁守備を磨き、攻守でチームを支えるために力を尽くした。



新たな役割を担いながら迎えた今春、慶大は5季ぶりのリーグ優勝を成し遂げた。今津も13試合で打率.327、2本塁打、リーグ最多の15打点をマーク。二塁手部門でベストナインに選出され、攻守にわたってチームの躍進を支えた。続く全日本大学野球選手権でも全4試合に4番・二塁手として先発し、準優勝に貢献した。指揮官も「そこ（二塁）を守れるようになったことが結果としてチームもすごく助かりましたし、バッティングも元々いいものがあったので、そこが将来につながったのでは」と成長を評価。主将としてチームを率いながら、自らも選手としての可能性を広げた一年となった。



プロ入り後も磨き続けていくのは、大学で結果を残してきた打撃だ。打線の中心を担い、勝負どころでチームの期待に応えてきた。「自分の持ち味はバッティング。ここ一番というところで試合を決めるクラッチヒッターだと思っているので、その部分を磨いて、チームに貢献したいです」。勝負どころで発揮してきた打撃を、次はプロの舞台で示していく。

















[caption id="attachment_297628" align="alignnone" width="1200"] 日本ハムから育成5位指名を受けた慶應大・今津慶介【写真：灰原万由】[/caption]













「同期を大切にしてほしい」仲間に支えられた4年間

[caption id="attachment_297679" align="alignnone" width="1200"] 慶應大・今津慶介【写真：産経新聞社】[/caption]











大学生活で積み上げた実績は、プロ入りへの道を切り開く大きな力となった。それでも、4年間を振り返る今津の言葉には、華やかな成績だけでは語れない思いがにじむ。



「今ここに自分が立っているのが考えられない」



入学当初はレギュラーとして試合に出ることすら簡単ではなかった。苦しい時間をともに過ごした同期の仲間たちがいたからこそ、諦めずに努力を続けることができた。主将としてリーグ優勝を成し遂げ、プロから指名を受けるまでに成長した今も、下級生時代の経験は自身を支える大切な財産となっている。



だからこそ、後輩たちにも伝えたい思いがある。「一日で人生が変わるとも思う。後輩たちには僕がプロ野球選手になれたので、みんななれると思うから、諦めずにひたむきにやって（ほしい）」。そうエールを送り、続けて「あとは支えてくれる周りの同期を大切にして欲しいと思います」と語った。自ら努力を重ねることと、その日々をともにする仲間を大切にすること。どちらも、今津が大学生活を通して実感してきたことだった。ドラフト会議で最後まで希望を捨てずにいられた背景にも、同期と築いてきた信頼関係があった。



今津を支えてきた仲間は、大学のチームメートだけではない。故郷の旭川では小学1年時から野球を始め、旭川東高では2年秋から主将を務めた。3年夏には北北海道大会で同校53年ぶりとなる準優勝を経験。甲子園出場には届かなかったものの、当時の仲間とのつながりは今も続いている。「高校時代のメンバーは今でも神宮に足を運んでくれて、自分の試合を見にきてくれます」と、故郷を離れてからも、球場にはかつて同じユニホームを着て戦った仲間の姿があった。地元から寄せられる応援にも「支えられているなと感じます」と感謝を忘れない。大学進学後も変わらず見守ってくれた人々に、プロ入りの知らせを届けることができた。





祖父は元衆院議員、父は旭川市長…故郷への思いと新たな挑戦











故郷への思いを語る上で欠かせないのが、家族の存在だ。祖父は元衆院議員の今津寛氏、父・寛介氏は旭川市長を務める。地元で活動してきた祖父や父を尊敬しながら育った今津は、大学進学を機に北海道を離れ、慶大で野球に打ち込んできた。「父や祖父も含めて、家族に支えられて北海道から出てきて、慶應で野球ができているので、まずは育ててくれてありがとうという気持ちです」と、北海道を離れて野球に打ち込む日々を支えてくれた家族へ感謝を伝えながらも、「ここからが勝負なので」と気を引き締めた。



政治の世界で活動してきた祖父や父の影響もあり、今津自身も将来的な政界への挑戦に関心を持っている。ただ、現在は野球選手としての道を何よりも優先する。



「政界にも興味はあるんですけど、やっぱり毎日必死に野球の練習をして、一日でも長くファイターズの選手としてやれるようにやっていきたいです」



まずは目の前の競争に全力を注ぎ、プロで生き抜くための力を磨いていく。



思い描く舞台は、すでに一度足を踏み入れたことのあるエスコンフィールド北海道だ。大学2年時、東京六大学野球オールスターゲームに出場し、故郷の球場でプレーする機会に恵まれた。



「その時は踏み入れた瞬間に感動しましたし、もう一度ここでやりたいとずっと思っていました。一軍の試合に出れるように頑張っていきたいです」



かつて「KEIO」のユニホームを身にまとって立ったグラウンドに、今度はファイターズの一軍選手として戻ってくる。その日を目指し、故郷・北海道で新たな挑戦が始まる。













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