







ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはミルウォーキー・ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズで4連敗を喫した。今回の敗退が一時的なつまずきなのか、それとも終わりの始まりなのかは不透明だが、将来的にはデーブ・ロバーツ監督が責任を負わされる可能性がある。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が10月20日（日本時間21日）に言及した。



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チーム全体で高齢化が進むドジャースだが、監督は選手の加齢をコントロールできず、アンドリュー・フリードマン編成本部長がどのようにロースターを構築するかも決められない。



さらに、リーグ側が競争均衡税やサラリーキャップなどを通じて、ドジャースの優位性を制限しようとする可能性もある。その場合、ドジャースの戦力が低下することも考えられるだろう。



過去にはニューヨーク・ヤンキースを率いた名将のジョー・トーリ氏が、主力選手の高齢化とポストシーズン早期敗退の責任を背負わされ、退任へ追い込まれた象徴的なケースもある。



ロバーツ監督も同様のシナリオを辿る可能性があり、パレロ氏は「ドジャースは依然として多くの試合に勝つだろう。しかし、こうした外的要因が彼らの頂点への到達を阻み、強豪チームの衰退について他の誰よりも先に、指揮官に解雇通告が下されることになるかもしれない」と言及した。



毎年のように積極的な補強を進めてきたドジャースだが、今オフの労使協定によっては、戦力強化が難しくなるかもしれない。それによってシーズンの早期敗退が続く場合、ロバーツ監督が責任を追及されるのは避けられないだろう。











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