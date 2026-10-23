







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、再びワールドシリーズ優勝を目指す来季へ向けた動きが注目されている。投打で人員整理が行われるとみられる中、米メディア『ドジャースネイション』はアレックス・コール外野手について厳しい見解を示している。



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コールは昨季途中にドジャースにトレード加入した32歳。今季は主に控え要員として、前年の38試合を上回る88試合に出場している。



ただ、同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者とケイティ・ウー記者は『ドジャースはトレード期限までにコールを放出しなかったことで、彼の価値を最大限に生かせる絶好の機会を逃したのかもしれない。球団は再びトレード市場で放出先を探るだろうが、彼に来季の契約を提示せず、ノンテンダーとする可能性の方が高い。特に、台頭しつつある外野プロスペクトが数多くいることを考えればなおさらだ』と記している」と言及。



続けて、「ポストシーズンで期待に応えられなかったドジャースは、今オフに大きな補強や戦力の入れ替えに動く可能性が高く、コールの去就も注目されることになりそうだ。仮に残留したとしても、プロスペクトが次々と台頭していることから、彼の役割はさらに縮小する可能性が高い」と記している。











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