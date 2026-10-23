22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した高木豊氏と館山昌平氏が、アメリカ球界挑戦を表明している織田翔希（横浜高）をドラフト1位指名した巨人について言及した。

高木氏は「本人が一番びっくりしているでしょうね。複雑でしょうね。申し訳ない気持ちがすでにあるのか、話聞いてみたい思いがあるのか、監督さんが代弁して言われてましたけど、負担にならなければいいなと思いますね」と思いやった。

館山氏は「まだプロの世界に立っていない中でメジャーリーグを表明して、人生選択していくのは難しいと思う。今回指名されたこともそうですけど、いい振り返りのきっかけとか、今後も苦しいハードルがいっぱいあると思うんですけど、柔軟に話を聞いていただければ拓けるのかなと思いますね」と話した。

番組MCを務めた野村氏は「逆に表情を見た時にちょっとキラキラしているように見えた。本人の中ではアメリカに行くと監督さんも言われていたけど、実際1位で指名してもらうのは嬉しいと思う」との見解を示した。

その一方で、高木氏は「光栄なことですよね。ルールが良くないよね。メジャーを表明したら指名できないようにしておけばいいんだけど、プロ志望届を出さないとメジャーにも行けないし。ルールを考えてもいいかなと思いますよね」と指摘していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』