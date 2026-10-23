22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した高木豊氏と館山昌平氏が、中日のドラフトについて言及した。

高木氏は「キャッチャーをドラフト1位で渡部に行っていて、外したのはちょっと誤算だったんでしょうけど、キャッチャー2人獲れてる。柴崎も取れたのは大きかったと思いますね。柴崎はドラフト1位で取れてもおかしくない選手で、スケール感もありますし、そういう意味ではまあまあ良かった感じがしますけど、ちょっとピッチャーが足りないかなということも言えますよね」と分析。

番組MCを務めた野村弘樹氏は「最初キャッチャー行って、今度ピッチャー行ったじゃないですか。そのあとキャッチャー2人取れたのは大きかったなと思いますね。前嶋も亜細亜の良い選手」と話すと、館山氏は「経験のある大学生と社会人のキャッチャーが取れましたので、これから高校生を育てるではなく、即戦力の中で入ってくる2人なのかなと思いますね」との見解を示した。

高木氏は「石伊は複雑だろうね」とし、中日のドラフトの採点については「70から80点かな。渡部が取れていれば、他のキャッチャーを取らなかった可能性もあるから」とのことだった。

▼ 中日

＜支配下＞

1位 宮原廉（近大 / 投手）

2位 柴崎聖人（王子 / 外野手）

3位 前嶋藍（亜細亜大 / 捕手）

4位 鈴木悠悟（中京高 / 投手）

5位 西田櫂吏（京都国際高 / 投手）

6位 清水智裕（ヤマハ / 捕手）

＜育成選手＞

1位 内藤峻（上田西高 / 投手）

2位 中西佳虎（大阪桐蔭 / 外野手）

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』