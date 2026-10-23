22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と高木豊氏が、ヤクルトのドラフトについて言及した。

館山氏は「藤澤選手スケールが大きいですからね。三拍子揃ったスケールのある選手。1本釣りしたのはすごく良かった。右の外野手2人を獲ったというところで、現状岩田選手、丸山選手、足のある左利きがすごく多い中で、スケールの大きい右バッターにターゲットを絞って上位、青木GM他戦略したのかなと思いますよね」との見立て。

番組MCを務めた野村弘樹氏は「ヤクルトとしてはピッチャーも行くと思っていた。DHの可能性もあるから、野手から言ったのか、サンタナの兼ね合いとかある」と話すと、高木氏は「野手は右が少ない。春先に池山監督に聞いたら、ピッチャーはある程度自信を持っていた。あとは野手だなと言っていたので、戦略通りに野手いって、5巡目までピッチャーいかなかったというのはピッチャーの目処がある程度立ってきていることなんじゃないですかね。あとは長打が欲しい。そういう意味では、長打の打てる藤沢なんかは佐藤もそうだけど、かけたという感じですね」と説明。

ドラフトの点数について館山氏は「100点だと思うんですよね。来季からDHというところと外野で大きいのを打てる。1本釣りできたのはかなり期待できると思います」と笑みを浮かべた。

▼ ヤクルト

＜支配下＞

1位 藤澤涼介（東京ガス / 外野手）

2位 佐藤悠太（東北福祉大 / 外野手）

3位 福原聖矢（明治大 / 捕手）

4位 高田瑛大（都城高 / 内野手）

5位 川平真也（BC・茨城 / 投手）

6位 石澤大和（日本製鉄室蘭シャークス / 投手）

7位 渡邉隼輔（四国ILplus・徳島 / 内野手）

＜育成選手＞

1位 西野日向（四国ILplus・愛媛 / 内野手）

2位 高橋将大（創価高 / 投手）

3位 尾崎完太（セガサミー / 投手）

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』