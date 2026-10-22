22日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、この日行われた「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」を解説陣が振り返った。番組ではソフトバンクのドラフトをズームアップ。解説の館山昌平氏は「右と左のエース2枚、プラス慶応での経験豊富な渡辺選手、猪俣駿太選手という東北福祉大の150キロ後半投げる選手も取って、最後の佐藤幻瑛選手は仙台大でドラフト1位間違いないといった中、昨年ペンシルベニアに移籍した選手。ドラ1間違いないような選手がこれだけ集まるという…。育成の15人もですが支配下組も本当に楽しみですね」とコメント。

番組MCの野村弘樹氏は「外国に行った選手をこうやって取ったりと、近年いろんなことがあってドラフトが変わってきた印象がありますね」と近年のドラフトの印象について言及。

また同じく解説で出演していた高木豊氏は「ソフトバンクはこれだけいい選手が良く取れたなと思います」と話し、「ソフトバンクは逆に育成から支配下に上がってくる選手が多いのではないかというくらい。そして活躍しますからね」と育成選手にも期待を込めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』