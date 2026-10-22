ナインティナインの岡村隆史とNON STYLEの石田明が22日、都内スタジオで行われたカンテレのバラエティ番組『おかべろ』(毎週土曜14:28～ ※関西ローカル)放送10周年記念スペシャルの取材に応じ、10周年を迎える心境を語るとともに、石田が相方・井上裕介の“野望”を明かした。

岡村隆史「いつでも返す準備ができている」

11月5日に放送開始から10周年を迎える『おかべろ』。岡村は「本当にこれ、元をたどれば『さんまのまんま』やってた枠でございまして」と切り出し、明石家さんまとのやり取りを明かした。

岡村隆史

「思い起こせば『めちゃイケ』も『あれ俺の枠やからな』って言われて始まりまして」と振り返り、「まさか『おかべろ』もまたさんまさんに『これ俺の枠やから』って言われる中、10年もやらせていただくことになりました」と話す。

「本当に番組をかわいがっていただきまして、ありがたいなという思いです」と感謝しつつ、「ただ、いつでも返す準備ができているというような状態でやらせてもらってますけども」と笑いを誘った。

番組には石田が、お笑い芸人・田村亮の後任として途中から加入。岡村は「石田さんも途中参加という、いろんな危機を乗り越えながら」と振り返り、「10年やらさせていただきました。本当あっという間でしたけども、楽しいおしゃべりをたくさんさせていただいて、本当にありがたいなと思っています」と語った。

石田明、相方・井上裕介がMCを「ずっと狙ってます」

石田明

一方、石田は「岡村さんは、さんまさんの枠。僕は、亮さんの枠。いろいろありましてね」と場を沸かせた。

自身にとって『おかべろ』は特別な番組でもあるようで、「僕、MCという立場をやることが基本なかったんですよ。それを『おかべろ』だけでいまだにやらせてもらえてるっていうのは、すごく光栄なこと」と思いを語った。

そのうえで、「ほんまこっそりですけど、井上がずっとこのポジション狙ってます」と相方の井上裕介に言及。「井上こそ場をぶん回したいんでね」と明かしたが、石田によると岡村はそうした進行が好みではないそうで、「岡村さんからちゃんと聞いてるんで。『ぶん回されるのは嫌だ』という話を」と説明した。

石田は、井上について「裏回しとかも彼、好きですね。『いいアシストしたでしょう』みたいな。ああいうの出すのが嫌」と冗談まじりに話しつつ、現在の番組の雰囲気について「ナチュラルにやってくださる」と表現。そして最後には、「これを守っていきたいなと思ってます」と今後への思いを口にした。

『おかべろ』10周年スペシャルには、フットボールアワー・後藤輝基、麒麟・川島明、大塚愛、貴乃花光司がゲスト出演。岡村と石田が、それぞれの知られざる一面やエピソードを掘り下げる。