ルミエールは2026年10月16日、総務省・経済産業省「令和3年経済センサス-活動調査」などをもとに、保育園の事業所数を都道府県別に集計した調査結果を公開した。事業所数は2021年6月時点、人口は2020年の値を使用。

人口1万人あたりの保育園数

人口1万人あたりの保育園数、沖縄県が最多で奈良県の3.7倍

人口1万人あたりの事業所数は、沖縄県が6.35か所で最多となった。最も少なかったのは奈良県の1.70か所で、沖縄県は奈良県の約3.7倍となった。全国の事業所数は35,473か所で、人口1万人あたりでは2.81か所だった。

上位5県は沖縄県、島根県、高知県、熊本県、鹿児島県で、いずれも九州・沖縄地方または中国・四国地方に位置している。

都道府県別の保育園数、上位5県と下位4県

人口1万人あたりの事業所数を都道府県別にみると、上位5県と下位4県は次の通りとなった。

【上位5県】

・1位 沖縄県 6.35か所(932事業所)

・2位 島根県 4.65か所(312事業所)

・3位 高知県 4.25か所(294事業所)

・4位 熊本県 3.98か所(692事業所)

・5位 鹿児島県 3.72か所(591事業所)



【下位4県】

・44位 石川県 2.10か所(238事業所)

・45位 富山県 2.10か所(217事業所)

・46位 群馬県 1.88か所(365事業所)

・47位 奈良県 1.70か所(225事業所)

