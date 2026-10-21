

















清川大雅（三菱自動車岡崎）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、清川大雅（三菱自動車岡崎）を紹介する。最速150キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



清川 大雅きよかわ・たいが（三菱自動車岡崎）下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名清川 大雅（きよかわ・たいが）所属三菱自動車岡崎投打右投右打ポジション投手身長・体重176センチ／75キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速150km/h130140150160

176センチ、75キロ。最速150キロの右腕。変化球はスライダー、フォーク。

球種一覧ストレート最速150キロスライダー持ち球フォーク持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像根尾昂（中日）フィットする球団楽天SCOUTING REPORT寸評

投げっぷりのよい快速球リリーバー。花巻東高では主に二塁手で、同志社大で本格的に投手となった。三菱自動車岡崎に入社した昨年、最速150キロのストレートとスライダー、フォークで抑え役として活躍。準優勝した都市対抗で4試合5回を投げ無失点、日本選手権でもタイブレークを含む2試合3回1/3で失点を許さなかった。2年目の今年は、都市対抗予選で2試合続けて打ち込まれるなど苦杯をなめたが、本来の出来ならプロでも即戦力候補だ。（文・尾関雄一朗）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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