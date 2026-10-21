

















廣沢新太郎（ハヤテベンチャーズ静岡）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの外野手、廣沢新太郎（ハヤテベンチャーズ静岡）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



廣沢 新太郎ひろさわ・しんたろう（ハヤテベンチャーズ静岡）育成候補外野手右投左打PROFILE基本情報選手名廣沢 新太郎（ひろさわ・しんたろう）所属ハヤテベンチャーズ静岡／25歳投打右投左打ポジション外野手身長・体重177センチ／74キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位育成将来像鈴木尚広（元巨人）フィットする球団西武SCOUTING REPORT寸評

遅咲きのスピードスター。福岡工大城東高から九州総合スポーツカレッジへ。一度は野球を離れることも考えたが、周囲の勧めがあって継続。九州アジアリーグ・大分、ＢＣリーグの茨城でプレーした。今季よりハヤテに加入すると一気にブレーク。球団初となるファームの月間ＭＶＰを獲得し、フレッシュオールスターにも出場した。年間を通してコンスタントに安打を放ち、30盗塁以上を記録。走力は即１軍でも通用する大きな武器だ。（文・栗山司）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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