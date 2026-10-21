廣沢新太郎（ハヤテベンチャーズ静岡）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの外野手、廣沢新太郎（ハヤテベンチャーズ静岡）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
廣沢 新太郎
ひろさわ・しんたろう（ハヤテベンチャーズ静岡）
育成候補
外野手
右投左打
PROFILE
基本情報
選手名廣沢 新太郎（ひろさわ・しんたろう）
所属ハヤテベンチャーズ静岡／25歳
投打右投左打
ポジション外野手
身長・体重177センチ／74キロ
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届―
想定順位育成
将来像鈴木尚広（元巨人）
フィットする球団西武
SCOUTING REPORT
寸評
遅咲きのスピードスター。福岡工大城東高から九州総合スポーツカレッジへ。一度は野球を離れることも考えたが、周囲の勧めがあって継続。九州アジアリーグ・大分、ＢＣリーグの茨城でプレーした。今季よりハヤテに加入すると一気にブレーク。球団初となるファームの月間ＭＶＰを獲得し、フレッシュオールスターにも出場した。年間を通してコンスタントに安打を放ち、30盗塁以上を記録。走力は即１軍でも通用する大きな武器だ。（文・栗山司）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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