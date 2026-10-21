















野村亮輔（佛教大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、野村亮輔（佛教大）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



野村 亮輔のむら・りょうすけ（佛教大）下位候補投手右投左打PROFILE基本情報選手名野村 亮輔（のむら・りょうすけ）所属佛教大／4年投打右投左打ポジション投手身長・体重178センチ／90キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速152km/h130140150160

178センチ、90キロ。最速152キロの右腕。変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、フォーク、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速152キロスライダー持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球フォーク持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位下位将来像藤平尚真（楽天）フィットする球団楽天SCOUTING REPORT寸評

湖北ボーイズに所属した中学時代は前田悠伍（ソフトバンク）の控えも綾羽高で飛躍。2年春に滋賀県大会優勝を経験した。佛教大では3年秋に防御率0.00の活躍でチームの明治神宮大会出場に大きく貢献した。150キロ前後の速球とフォークを主体に投球を組み立てる。今秋からはスライダーも解禁して投球の幅を広げている。強気な性格の持ち主で強打者相手にも真っ向勝負を挑める。メンタリティ的にはリリーフに適性がありそうだ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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