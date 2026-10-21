















野原元気（京都産業大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、野原元気（京都産業大）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



野原 元気のはら・げんき（京都産業大）中位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名野原 元気（のはら・げんき）所属京都産業大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重182センチ／85キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速152km/h130140150160

182センチ、85キロ。最速152キロの右腕。変化球はカットボール、カーブ、チェンジアップ。

球種一覧ストレート最速152キロカットボール持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位中位将来像北山亘基（日本ハム）フィットする球団楽天SCOUTING REPORT寸評

素材の良さに定評のある本格派右腕。塔南高時代はプロ志望届を提出するも指名漏れ。同じ経験をした北山亘基（日本ハム）に影響を受けて、彼と同じ京都産業大に進学した。最速152キロの勢いにあるストレートにカットボールやチェンジアップで緩急を駆使した投球が魅力。冬に右肩の手術を行って春先は出力が出なかったが、投げるごとに状態は上がっている。4年前の悔しさを晴らして、夢の舞台への切符を掴むことはできるだろうか。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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