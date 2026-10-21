野原元気（京都産業大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、野原元気（京都産業大）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
野原 元気
のはら・げんき（京都産業大）
中位候補
投手
右投右打
PROFILE
基本情報
選手名野原 元気（のはら・げんき）
所属京都産業大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重182センチ／85キロ
VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種
最高球速
152
km/h
130140150160
182センチ、85キロ。最速152キロの右腕。変化球はカットボール、カーブ、チェンジアップ。
球種一覧
ストレート
最速152キロ
カットボール
持ち球
カーブ
持ち球
チェンジアップ
持ち球
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届提出済み
想定順位中位
将来像北山亘基（日本ハム）
フィットする球団楽天
SCOUTING REPORT
寸評
素材の良さに定評のある本格派右腕。塔南高時代はプロ志望届を提出するも指名漏れ。同じ経験をした北山亘基（日本ハム）に影響を受けて、彼と同じ京都産業大に進学した。最速152キロの勢いにあるストレートにカットボールやチェンジアップで緩急を駆使した投球が魅力。冬に右肩の手術を行って春先は出力が出なかったが、投げるごとに状態は上がっている。4年前の悔しさを晴らして、夢の舞台への切符を掴むことはできるだろうか。（文・馬場遼）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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