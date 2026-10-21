















岡田光平（大阪工業大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生外野手、岡田光平（大阪工業大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



岡田 光平おかだ・こうへい（大阪工業大）下位候補外野手右投左打PROFILE基本情報選手名岡田 光平（おかだ・こうへい）所属大阪工業大／4年投打右投左打ポジション外野手身長・体重184センチ／91キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位下位将来像秋山翔吾（広島）フィットする球団巨人SCOUTING REPORT寸評

評価急上昇中の左の巧打者。報徳学園高では控え外野手だったが、大阪工業大に進学してから周囲も認めるほどの努力を重ね、プロ注目選手に成り上がった。昨秋から2季連続で首位打者のタイトルを獲得。ミート力に優れ、長打力も年々向上している。50m走で6秒1の俊足も武器としており、今春は12試合で6盗塁をマークした。大阪工業大初のプロ野球選手誕生に期待がかかる。1番打者タイプが欲しいチームにはオススメの選手だ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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