















星野世那（大阪商業大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速151キロ左腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、星野世那（大阪商業大）を紹介する。最速151キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



星野 世那ほしの・せな（大阪商業大）上位候補投手左投左打PROFILE基本情報選手名星野 世那（ほしの・せな）所属大阪商業大／4年投打左投左打ポジション投手身長・体重179センチ／80キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速151km/h130140150160

179センチ、80キロ。最速151キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速151キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位上位将来像隅田知一郎（西武）フィットする球団DeNASCOUTING REPORT寸評

高校時代は山田陽翔（西武）の控えも大学で急成長を遂げた左腕。投球フォームをコンパクトに修正すると、制球力が向上し、一昨年の全日本大学選手権で早稲田大相手に9回途中無失点の好投を見せてブレイクした。最速151キロのストレートと打者の手元で沈むチェンジアップが持ち味。橋本侑樹（中日）や伊原陵人（阪神）などを育てた富山陽一監督は「左ピッチャーではナンバーワン」と評価しており、上位指名の可能性もありそうだ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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