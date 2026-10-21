星野世那（大阪商業大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速151キロ左腕の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、星野世那（大阪商業大）を紹介する。最速151キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
星野 世那
ほしの・せな（大阪商業大）
上位候補
投手
左投左打
PROFILE
基本情報
選手名星野 世那（ほしの・せな）
所属大阪商業大／4年
投打左投左打
ポジション投手
身長・体重179センチ／80キロ
VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種
最高球速
151
km/h
130140150160
179センチ、80キロ。最速151キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム。
球種一覧
ストレート
最速151キロ
スライダー
持ち球
カットボール
持ち球
カーブ
持ち球
チェンジアップ
持ち球
ツーシーム
持ち球
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届提出済み
想定順位上位
将来像隅田知一郎（西武）
フィットする球団DeNA
SCOUTING REPORT
寸評
高校時代は山田陽翔（西武）の控えも大学で急成長を遂げた左腕。投球フォームをコンパクトに修正すると、制球力が向上し、一昨年の全日本大学選手権で早稲田大相手に9回途中無失点の好投を見せてブレイクした。最速151キロのストレートと打者の手元で沈むチェンジアップが持ち味。橋本侑樹（中日）や伊原陵人（阪神）などを育てた富山陽一監督は「左ピッチャーではナンバーワン」と評価しており、上位指名の可能性もありそうだ。（文・馬場遼）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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