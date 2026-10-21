















森田大翔（花園大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、森田大翔（花園大）を紹介する。最速150キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



森田 大翔もりた・ひろと（花園大）育成候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名森田 大翔（もりた・ひろと）所属花園大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重174センチ／73キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速150km/h130140150160

174センチ、73キロ。最速150キロの右腕。変化球はスライダー、カーブ、スプリット、チェンジアップ、ツーシーム、リンゴ（オリジナル）。

球種一覧ストレート最速150キロスライダー持ち球カーブ持ち球スプリット持ち球チェンジアップ持ち球ツーシーム持ち球リンゴ（オリジナル）持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位育成将来像金子千尋（元オリックスなど）フィットする球団阪神SCOUTING REPORT寸評

オリジナル球を駆使する技巧派右腕。京都国際高では背番号10で3年夏の甲子園に出場。今春のリーグ戦では5勝0敗、防御率0.73の大活躍で3年ぶり優勝の立役者になった。ストレートの最速は150キロ。多才な変化球を操る技巧派で、縦回転でスライダーとカーブが混ざったような球種であるオリジナル変化球「リンゴ」を投げる。相手に的を絞らせない老獪な投球が持ち味。今秋は腰痛の影響で出遅れているが、本領発揮となるか。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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