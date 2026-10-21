池村健太郎（トヨタ自動車）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ左腕の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、池村健太郎（トヨタ自動車）を紹介する。最速150キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
池村 健太郎
いけむら・けんたろう（トヨタ自動車）
下位候補
投手
左投左打
PROFILE
基本情報
選手名池村 健太郎（いけむら・けんたろう）
所属トヨタ自動車
投打左投左打
ポジション投手
身長・体重181センチ／82キロ
VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種
最高球速
150
km/h
130140150160
181センチ、82キロ。最速150キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム。
球種一覧
ストレート
最速150キロ
スライダー
持ち球
カットボール
持ち球
カーブ
持ち球
チェンジアップ
持ち球
ツーシーム
持ち球
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届―
想定順位下位
将来像内海哲也（元巨人ほか）
フィットする球団DeNA
SCOUTING REPORT
寸評
完成度の高い先発型左腕。宇部鴻城高では3年夏にエースとして甲子園に出場、愛知学院大では4年秋にベストナイン受賞歴がある。トヨタ自動車に入社して3年目の今年4月、JABA岡山大会で2試合を完投して自責点1の好投。クセのない投球フォームから投げるストレートは伸びや球筋がよくなり、スライダーやカーブ、チェンジアップなども交ぜてしっかりと試合を作る。名門チームの主戦を任され、プロ側からの注目度も再燃している。（文・尾関雄一朗）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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