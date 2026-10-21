

















池村健太郎（トヨタ自動車）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ左腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、池村健太郎（トヨタ自動車）を紹介する。最速150キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



池村 健太郎いけむら・けんたろう（トヨタ自動車）下位候補投手左投左打PROFILE基本情報選手名池村 健太郎（いけむら・けんたろう）所属トヨタ自動車投打左投左打ポジション投手身長・体重181センチ／82キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速150km/h130140150160

181センチ、82キロ。最速150キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速150キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像内海哲也（元巨人ほか）フィットする球団DeNASCOUTING REPORT寸評

完成度の高い先発型左腕。宇部鴻城高では3年夏にエースとして甲子園に出場、愛知学院大では4年秋にベストナイン受賞歴がある。トヨタ自動車に入社して3年目の今年4月、JABA岡山大会で2試合を完投して自責点1の好投。クセのない投球フォームから投げるストレートは伸びや球筋がよくなり、スライダーやカーブ、チェンジアップなども交ぜてしっかりと試合を作る。名門チームの主戦を任され、プロ側からの注目度も再燃している。（文・尾関雄一朗）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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