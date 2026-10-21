















岡田雅樹（愛知工業大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、岡田雅樹（愛知工業大）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



岡田 雅樹おかだ・まさき（愛知工業大）育成候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名岡田 雅樹（おかだ・まさき）所属愛知工業大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重184センチ／94キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速152km/h130140150160

184センチ、94キロ。最速152キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク。

球種一覧ストレート最速152キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球フォーク持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位育成将来像松山晋也（中日）フィットする球団日本ハムSCOUTING REPORT寸評

魅惑の素材型右腕。高校時代は自宅から通える公立の古豪・愛知商でエースになり、3年春に県8強入りした。大学で最速152キロまで出力がアップ。重心の位置が低いフォームから長い腕を縦に振り下ろし、ストレートが打者のバットを突き刺す。現状、使える変化球は限られ、その精度にも課題は残す。しかし今後のきっかけ次第では、ストレートと縦の変化球のみでもプロの打者から三振の山を築き、リリーフとして相手を制圧する姿が描ける。（文・尾関雄一朗）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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