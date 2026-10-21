YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)





　



岡田雅樹（愛知工業大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、岡田雅樹（愛知工業大）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









岡田 雅樹
おかだ・まさき（愛知工業大）





育成候補
投手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名岡田 雅樹（おかだ・まさき）
所属愛知工業大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重184センチ／94キロ








VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種



最高球速

152
km/h





130140150160

184センチ、94キロ。最速152キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク。




球種一覧


ストレート
最速152キロ


スライダー
持ち球


カットボール
持ち球


カーブ
持ち球


フォーク
持ち球






 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位育成
将来像松山晋也（中日）
フィットする球団日本ハム







SCOUTING REPORT
寸評



魅惑の素材型右腕。高校時代は自宅から通える公立の古豪・愛知商でエースになり、3年春に県8強入りした。大学で最速152キロまで出力がアップ。重心の位置が低いフォームから長い腕を縦に振り下ろし、ストレートが打者のバットを突き刺す。現状、使える変化球は限られ、その精度にも課題は残す。しかし今後のきっかけ次第では、ストレートと縦の変化球のみでもプロの打者から三振の山を築き、リリーフとして相手を制圧する姿が描ける。（文・尾関雄一朗）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。






　



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