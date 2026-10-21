YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)





　



山田康介（愛知学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。遊撃手の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生遊撃手、山田康介（愛知学院大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









山田 康介
やまだ・こうすけ（愛知学院大）





育成候補
遊撃手
右投左打







PROFILE
基本情報



選手名山田 康介（やまだ・こうすけ）
所属愛知学院大／4年
投打右投左打
ポジション遊撃手
身長・体重173センチ／68キロ





 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位育成
将来像高松渡（西武）
フィットする球団阪神







SCOUTING REPORT
寸評



センスとスピードが光る実力派。いなべ総合学園高時代から評判だったが、高校2年秋に試合中の守備で左手を骨折し、実戦出場から遠ざかっていた時期があった。大学では1年春からスタメン出場を重ね、首位打者を獲得した2年春は外野手、3年春・秋は本職の遊撃手でベストナインを受賞。卓越したバット操作で安打を量産し、相手の隙を突く走塁で先の塁を奪う。昨年のドラフトでロッテから育成指名を受けた先輩・杉山諒は身近な目標だ。（文・尾関雄一朗）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。






　



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