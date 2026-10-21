















山田康介（愛知学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。遊撃手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生遊撃手、山田康介（愛知学院大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



山田 康介やまだ・こうすけ（愛知学院大）育成候補遊撃手右投左打PROFILE基本情報選手名山田 康介（やまだ・こうすけ）所属愛知学院大／4年投打右投左打ポジション遊撃手身長・体重173センチ／68キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位育成将来像高松渡（西武）フィットする球団阪神SCOUTING REPORT寸評

センスとスピードが光る実力派。いなべ総合学園高時代から評判だったが、高校2年秋に試合中の守備で左手を骨折し、実戦出場から遠ざかっていた時期があった。大学では1年春からスタメン出場を重ね、首位打者を獲得した2年春は外野手、3年春・秋は本職の遊撃手でベストナインを受賞。卓越したバット操作で安打を量産し、相手の隙を突く走塁で先の塁を奪う。昨年のドラフトでロッテから育成指名を受けた先輩・杉山諒は身近な目標だ。（文・尾関雄一朗）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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