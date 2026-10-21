岡村洸太郎（愛知学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ右腕の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、岡村洸太郎（愛知学院大）を紹介する。最速150キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
岡村 洸太郎
おかむら・こうたろう（愛知学院大）
下位候補
投手
右投右打
PROFILE
基本情報
選手名岡村 洸太郎（おかむら・こうたろう）
所属愛知学院大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重178センチ／85キロ
VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種
最高球速
150
km/h
130140150160
178センチ、85キロ。最速150キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク、シンカー。
球種一覧
ストレート
最速150キロ
スライダー
持ち球
カットボール
持ち球
カーブ
持ち球
フォーク
持ち球
シンカー
持ち球
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届―
想定順位下位
将来像船迫大雅（巨人）
フィットする球団広島
SCOUTING REPORT
寸評
力投型のサイドハンド。創志学園高では3年夏の岡山大会決勝で完封勝利を挙げ、チームを甲子園に導いた。大学では先発に救援にとフル回転。惜しくも優勝を逃した3年春のリーグ戦最終節では、2日連続で完投し自責点1と熱投。3年秋は10年ぶり優勝の原動力となり、MVPを受賞した。独特な腕の角度からクセのあるストレート、大きく横に曲がるスライダーを投げ込み三振を奪う。スタミナや変則的な投球スタイルはプロでも武器になりそうだ。（文・尾関雄一朗）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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