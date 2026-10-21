YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)





　



岡村洸太郎（愛知学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ右腕の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、岡村洸太郎（愛知学院大）を紹介する。最速150キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









岡村 洸太郎
おかむら・こうたろう（愛知学院大）





下位候補
投手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名岡村 洸太郎（おかむら・こうたろう）
所属愛知学院大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重178センチ／85キロ








VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種



最高球速

150
km/h





130140150160

178センチ、85キロ。最速150キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク、シンカー。




球種一覧


ストレート
最速150キロ


スライダー
持ち球


カットボール
持ち球


カーブ
持ち球


フォーク
持ち球


シンカー
持ち球






 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位下位
将来像船迫大雅（巨人）
フィットする球団広島







SCOUTING REPORT
寸評



力投型のサイドハンド。創志学園高では3年夏の岡山大会決勝で完封勝利を挙げ、チームを甲子園に導いた。大学では先発に救援にとフル回転。惜しくも優勝を逃した3年春のリーグ戦最終節では、2日連続で完投し自責点1と熱投。3年秋は10年ぶり優勝の原動力となり、MVPを受賞した。独特な腕の角度からクセのあるストレート、大きく横に曲がるスライダーを投げ込み三振を奪う。スタミナや変則的な投球スタイルはプロでも武器になりそうだ。（文・尾関雄一朗）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。






　



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