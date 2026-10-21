















岡村洸太郎（愛知学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、岡村洸太郎（愛知学院大）を紹介する。最速150キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



岡村 洸太郎おかむら・こうたろう（愛知学院大）下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名岡村 洸太郎（おかむら・こうたろう）所属愛知学院大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重178センチ／85キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速150km/h130140150160

178センチ、85キロ。最速150キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク、シンカー。

球種一覧ストレート最速150キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球フォーク持ち球シンカー持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像船迫大雅（巨人）フィットする球団広島SCOUTING REPORT寸評

力投型のサイドハンド。創志学園高では3年夏の岡山大会決勝で完封勝利を挙げ、チームを甲子園に導いた。大学では先発に救援にとフル回転。惜しくも優勝を逃した3年春のリーグ戦最終節では、2日連続で完投し自責点1と熱投。3年秋は10年ぶり優勝の原動力となり、MVPを受賞した。独特な腕の角度からクセのあるストレート、大きく横に曲がるスライダーを投げ込み三振を奪う。スタミナや変則的な投球スタイルはプロでも武器になりそうだ。（文・尾関雄一朗）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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