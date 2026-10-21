















小金井凌生（青森大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、小金井凌生（青森大）を紹介する。最速149キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



小金井 凌生こがねい・りょうせい（青森大）中位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名小金井 凌生（こがねい・りょうせい）所属青森大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重191センチ／90キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速149km/h130140150160

191センチ、90キロ。最速149キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、スプリット、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速149キロスライダー持ち球カットボール持ち球スプリット持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位中位将来像田和廉（巨人）フィットする球団DeNASCOUTING REPORT寸評

質の高い直球と大きく曲がるスライダーが光る長身サイド右腕。神奈川県出身で、日体大荏原高ではエースを務めた3年夏に東東京大会で準優勝した。熱心に声をかけてくれた三浦忠吉監督のもとでプロを目指そうと大学から青森へ。１年時から登板機会を得ると、昨年の大学選手権で東海大相手に5回2失点と好投してスカウトの注目を集めた。今春のリーグ戦では5戦5勝、59奪三振、防御率1.29と好成績を残しており、評価はうなぎのぼりだ。（文・川浪康太郎）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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