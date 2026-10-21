















井尻琉斗（仙台大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。捕手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生捕手、井尻琉斗（仙台大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



井尻 琉斗いじり・りゅうと（仙台大）下位候補捕手右投右打PROFILE基本情報選手名井尻 琉斗（いじり・りゅうと）所属仙台大／4年投打右投右打ポジション捕手身長・体重170センチ／83キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位下位将来像甲斐拓也（巨人）フィットする球団楽天SCOUTING REPORT寸評

隙のないリードで投手を支える強肩強打の捕手。小学3年生の頃に野球を始めて以来、捕手一筋で、地元・北海道の強豪である北海高では主将を務めた。仙台大では2年春から正捕手に定着し、渡邉一生（オリックス）、佐藤幻瑛（ペンシルベニア州立大）ら並み居る好投手をリード。課題だった打撃力も向上し、昨秋のリーグ戦では初本塁打を記録した。大学でも主将としてチームをまとめており、首脳陣からも選手からも信頼の厚い選手だ。（文・川浪康太郎）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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