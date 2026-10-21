















常深颯大（大阪経済大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ左腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、常深颯大（大阪経済大）を紹介する。最速149キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



常深 颯大つねみ・そうた（大阪経済大）中位候補投手左投左打PROFILE基本情報選手名常深 颯大（つねみ・そうた）所属大阪経済大／4年投打左投左打ポジション投手身長・体重178センチ／83キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速149km/h130140150160

178センチ、83キロ。最速149キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速149キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球フォーク持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位中位将来像岩崎優（阪神）フィットする球団阪神SCOUTING REPORT寸評

球の出どころが見えにくいフォームから140キロ台中盤のストレートとスライダーやツーシームなど多彩な変化球を操る技巧派左腕。明石商高時代にはエースとして2年秋に4強入り。大阪経済大では1年春からリーグ戦に登板している。先発に定着した2年春には3勝1敗、防御率0.69の活躍で新人賞にあたる平古場賞のタイトルを獲得。投球術に長けており、即戦力で活躍できる実戦派。左腕不足に悩むチームには獲得をオススメしたい投手だ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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