飯田泰成（関西学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速148キロ左腕の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、飯田泰成（関西学院大）を紹介する。最速148キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
飯田泰成
いいだ・たいせい（関西学院大）
下位候補
投手
左投左打
PROFILE
基本情報
選手名飯田泰成（いいだ・たいせい）
所属関西学院大／4年
投打左投左打
ポジション投手
身長・体重180センチ／82キロ
VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種
最高球速
148
km/h
130140150160
180センチ、82キロ。最速148キロの左腕。変化球はカットボール、カーブ、チェンジアップ。
球種一覧
ストレート
最速148キロ
カットボール
持ち球
カーブ
持ち球
チェンジアップ
持ち球
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届提出済み
想定順位下位
将来像坂本裕哉（DeNA）
フィットする球団日本ハム
SCOUTING REPORT
寸評
実戦力が高い左腕。春日高時代は夏の福岡大会中に新型コロナウイルスに感染して、チームも5回戦で出場辞退するという苦い経験をした。関西学院大では1年秋にリーグ戦デビュー。2年生で全日本大学選手権に出場するなど、下級生から先発の柱として活躍している。最速148キロの球威があるストレートを軸にカットボールやチェンジアップを巧みに操り、確実に試合を作れる投手。即戦力左腕が欲しい球団にはオススメの人材だ。（文・馬場遼）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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