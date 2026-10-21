















飯田泰成（関西学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速148キロ左腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、飯田泰成（関西学院大）を紹介する。最速148キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



飯田泰成いいだ・たいせい（関西学院大）下位候補投手左投左打PROFILE基本情報選手名飯田泰成（いいだ・たいせい）所属関西学院大／4年投打左投左打ポジション投手身長・体重180センチ／82キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速148km/h130140150160

180センチ、82キロ。最速148キロの左腕。変化球はカットボール、カーブ、チェンジアップ。

球種一覧ストレート最速148キロカットボール持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位下位将来像坂本裕哉（DeNA）フィットする球団日本ハムSCOUTING REPORT寸評

実戦力が高い左腕。春日高時代は夏の福岡大会中に新型コロナウイルスに感染して、チームも5回戦で出場辞退するという苦い経験をした。関西学院大では1年秋にリーグ戦デビュー。2年生で全日本大学選手権に出場するなど、下級生から先発の柱として活躍している。最速148キロの球威があるストレートを軸にカットボールやチェンジアップを巧みに操り、確実に試合を作れる投手。即戦力左腕が欲しい球団にはオススメの人材だ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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