















有馬伽久（立命館大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速151キロ左腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、有馬伽久（立命館大）を紹介する。最速151キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



有馬 伽久ありま・がく（立命館大）上位候補投手左投左打PROFILE基本情報選手名有馬 伽久（ありま・がく）所属立命館大／4年投打左投左打ポジション投手身長・体重175センチ／80キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速151km/h130140150160

175センチ、80キロ。最速151キロの左腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、チェンジアップ、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速151キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位上位将来像先発で成功した松井裕樹（パドレス）フィットする球団DeNASCOUTING REPORT寸評

奪三振能力の高い左腕。愛工大名電高ではエースとして3年夏に甲子園8強を経験。立命館大では1年春からリーグ戦に登板し、昨年には侍ジャパン大学代表に選出されるなど、順調に実績を積み重ねてきた。昨年の明治神宮大会では大会新記録の10者連続奪三振をマーク。最速151キロのストレートと打者の手元で曲がるツーシームでカウントを整え、曲がりの大きなスライダーで三振を奪う。入学以来の目標であるドラフト１位指名なるか。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓