















的場吏玖（天理大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速148キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、的場吏玖（天理大）を紹介する。最速148キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



的場 吏玖まとば・りく（天理大）中位～下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名的場 吏玖（まとば・りく）所属天理大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重186センチ／81キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速148km/h130140150160

186センチ、81キロ。最速148キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク。

球種一覧ストレート最速148キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球フォーク持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位中位～下位将来像岸孝之（楽天）フィットする球団広島SCOUTING REPORT寸評

大阪電通大高時代から好素材として評判だった右腕。当時も育成指名の話があったそうだが、上位指名を目指して天理大に進学した。2年春と4年春には阪神大学リーグの最優秀選手に選ばれている。高校時代から体重は約10キロ増加してスケールアップに成功。それに従って、ストレートの球威も増した。多才な変化球を駆使した巧みな投球術で相手打者を翻弄する投球が持ち味。まだまだ伸びしろが残っており、数年後の飛躍が楽しみだ。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓