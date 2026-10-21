















米沢友翔（関西大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ左腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、米沢友翔（関西大）を紹介する。最速149キロを誇る左腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



米沢 友翔よねざわ・ゆうと（関西大）上位候補投手左投左打PROFILE基本情報選手名米沢 友翔（よねざわ・ゆうと）所属関西大／4年投打左投左打ポジション投手身長・体重180センチ／80キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速149km/h130140150160

180センチ、80キロ。最速149キロの左腕。変化球はスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリット。

球種一覧ストレート最速149キロスライダー持ち球カーブ持ち球チェンジアップ持ち球スプリット持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位上位将来像金丸夢斗（中日）フィットする球団中日SCOUTING REPORT寸評

全日本大学選手権で54年ぶり優勝の立役者になった左腕。金沢高時代から県内では好投手として注目されていた。昨年までは肩や肘の怪我に悩まされて、リーグ戦未勝利だったが、今季はエースとして大車輪の働きを見せる。力強いストレートで空振りを奪うことができる140キロ台後半のストレートが持ち味。今秋は開幕前に左手指人差し指の皮がめくれた影響で出遅れており、復調が待たれる。今春以外の実績は少ないが持っている能力は申し分ない。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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