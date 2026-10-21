遠藤怜太郎（青森中央学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ右腕の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、遠藤怜太郎（青森中央学院大）を紹介する。最速150キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
遠藤 怜太郎
えんどう・れいたろう（青森中央学院大）
育成候補
投手
右投右打
PROFILE
基本情報
選手名遠藤 怜太郎（えんどう・れいたろう）
所属青森中央学院大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重181センチ／86キロ
VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種
最高球速
150
km/h
130140150160
181センチ、86キロ。最速150キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、スプリット、カーブ。
球種一覧
ストレート
最速150キロ
スライダー
持ち球
カットボール
持ち球
スプリット
持ち球
カーブ
持ち球
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届提出済み
想定順位育成
将来像伊藤大海（日本ハム）
フィットする球団日本ハム
SCOUTING REPORT
寸評
力強い直球で押す最速150キロ右腕。北海道出身で、高校から青森に渡って八戸学院光星高でプレーした。高校時代は腰の怪我に見舞われ、3年間メンバー外。青森中央学院大でも怪我に苦しんだが、腐らず実力を磨いた。今春からリーグ戦で先発の柱を担い、ゲームメイク能力の高さを証明すると、今秋は開幕投手に抜擢された。150キロ超の速球を誇る横山永遠（日本ハム）は高校、大学の先輩。追い続けてきた背中を追ってプロ入りを目指す。（文・川浪康太郎）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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