















遠藤怜太郎（青森中央学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、遠藤怜太郎（青森中央学院大）を紹介する。最速150キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



遠藤 怜太郎えんどう・れいたろう（青森中央学院大）育成候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名遠藤 怜太郎（えんどう・れいたろう）所属青森中央学院大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重181センチ／86キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速150km/h130140150160

181センチ、86キロ。最速150キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、スプリット、カーブ。

球種一覧ストレート最速150キロスライダー持ち球カットボール持ち球スプリット持ち球カーブ持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位育成将来像伊藤大海（日本ハム）フィットする球団日本ハムSCOUTING REPORT寸評

力強い直球で押す最速150キロ右腕。北海道出身で、高校から青森に渡って八戸学院光星高でプレーした。高校時代は腰の怪我に見舞われ、3年間メンバー外。青森中央学院大でも怪我に苦しんだが、腐らず実力を磨いた。今春からリーグ戦で先発の柱を担い、ゲームメイク能力の高さを証明すると、今秋は開幕投手に抜擢された。150キロ超の速球を誇る横山永遠（日本ハム）は高校、大学の先輩。追い続けてきた背中を追ってプロ入りを目指す。（文・川浪康太郎）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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