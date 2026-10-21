















川満真（青森大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生外野手、川満真（青森大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



川満 真かわみつ・しん（青森大）下位候補外野手右投右打PROFILE基本情報選手名川満 真（かわみつ・しん）所属青森大／4年投打右投右打ポジション外野手身長・体重176センチ／75キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位下位将来像名原典彦（広島）フィットする球団DeNASCOUTING REPORT寸評

確実性とパンチ力を兼ね備えた打撃が魅力的な走攻守三拍子揃った外野手。打っては憧れの選手である柳田悠岐（ソフトバンク）ばりのフルスイングで打球を飛ばし、守っては強肩と広い守備範囲を生かして投手を救う。沖縄県出身で、糸満高では「エースで4番」。青森大では外野手に専念し、1年秋からレギュラーに定着した。その後も成長を続け、今春のリーグ戦は打率.486、1本塁打、9打点、9盗塁をマークして個人四冠を獲得した。（文・川浪康太郎）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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