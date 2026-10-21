YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)





　



木村駿介（青森大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ右腕の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、木村駿介（青森大）を紹介する。最速149キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









木村 駿介
きむら・しゅんすけ（青森大）





育成候補
投手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名木村 駿介（きむら・しゅんすけ）
所属青森大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重176センチ／87キロ








VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種



最高球速

149
km/h





130140150160

176センチ、87キロ。最速149キロの右腕。変化球はスライダー、シンカー。




球種一覧


ストレート
最速149キロ


スライダー
持ち球


シンカー
持ち球






 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届提出済み
想定順位育成
将来像大勢（巨人）
フィットする球団巨人







SCOUTING REPORT
寸評



150キロに迫る力強い直球を武器に持つサイド右腕。東奥義塾高時代は野手としての出場が多く、投手としては4番手だった。当時の同期には中田歩夢（巨人）や今秋ドラフト候補の角田楓斗（富士大）がいる。優秀な同期に刺激を受けてプロを志し、大学で大きく成長。昨年はクローザーを任され、大学選手権では最速149キロを計測した。好きなプロ野球選手は角中勝也（ロッテ）で、角中同様、泥臭く、ガッツ溢れるプレースタイルも魅力だ。（文・川浪康太郎）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。






　



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