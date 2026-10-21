















木村駿介（青森大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、木村駿介（青森大）を紹介する。最速149キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



木村 駿介きむら・しゅんすけ（青森大）育成候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名木村 駿介（きむら・しゅんすけ）所属青森大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重176センチ／87キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速149km/h130140150160

176センチ、87キロ。最速149キロの右腕。変化球はスライダー、シンカー。

球種一覧ストレート最速149キロスライダー持ち球シンカー持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位育成将来像大勢（巨人）フィットする球団巨人SCOUTING REPORT寸評

150キロに迫る力強い直球を武器に持つサイド右腕。東奥義塾高時代は野手としての出場が多く、投手としては4番手だった。当時の同期には中田歩夢（巨人）や今秋ドラフト候補の角田楓斗（富士大）がいる。優秀な同期に刺激を受けてプロを志し、大学で大きく成長。昨年はクローザーを任され、大学選手権では最速149キロを計測した。好きなプロ野球選手は角中勝也（ロッテ）で、角中同様、泥臭く、ガッツ溢れるプレースタイルも魅力だ。（文・川浪康太郎）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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