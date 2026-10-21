中川大雅（至学館大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。遊撃手の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生遊撃手、中川大雅（至学館大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
中川 大雅
なかがわ・たいが（至学館大）
育成候補
遊撃手
右投左打
PROFILE
基本情報
選手名中川 大雅（なかがわ・たいが）
所属至学館大／4年
投打右投左打
ポジション遊撃手
身長・体重171センチ／67キロ
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届―
想定順位育成
将来像五十幡亮汰（日本ハム）
フィットする球団広島
SCOUTING REPORT
寸評
一級品のスピードで疾走する愛知大学リーグ2部の巧打者。プロ球団スカウトの一部は星城高時代から密かに気にかけていた。50メートル走のタイムは5秒9。走り出せば1歩目から速く、3年秋と4年春のリーグ戦ではいずれも10試合で12盗塁を決めている。打撃では球を見切ってしっかり振り切り、3年秋は打率.485を記録。二遊間の守備も捕球、送球ともに素早い。プロ志望の意向を早くから打ち出し、意欲的にアピールを続けている。（文・尾関雄一朗）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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