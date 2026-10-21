YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)





　



中川大雅（至学館大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。遊撃手の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生遊撃手、中川大雅（至学館大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









中川 大雅
なかがわ・たいが（至学館大）





育成候補
遊撃手
右投左打







PROFILE
基本情報



選手名中川 大雅（なかがわ・たいが）
所属至学館大／4年
投打右投左打
ポジション遊撃手
身長・体重171センチ／67キロ





 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位育成
将来像五十幡亮汰（日本ハム）
フィットする球団広島







SCOUTING REPORT
寸評



一級品のスピードで疾走する愛知大学リーグ2部の巧打者。プロ球団スカウトの一部は星城高時代から密かに気にかけていた。50メートル走のタイムは5秒9。走り出せば1歩目から速く、3年秋と4年春のリーグ戦ではいずれも10試合で12盗塁を決めている。打撃では球を見切ってしっかり振り切り、3年秋は打率.485を記録。二遊間の守備も捕球、送球ともに素早い。プロ志望の意向を早くから打ち出し、意欲的にアピールを続けている。（文・尾関雄一朗）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。






　



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