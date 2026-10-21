















西野啓也（立命館大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。捕手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生捕手、西野啓也（立命館大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



西野啓也にしの・けいや（立命館大）中位候補捕手右投右打PROFILE基本情報選手名西野啓也（にしの・けいや）所属立命館大／4年投打右投右打ポジション捕手身長・体重180センチ／78キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位中位将来像中村悠平（ヤクルト）フィットする球団阪神SCOUTING REPORT寸評

侍ジャパン大学代表にも選出された強肩強打の捕手。高知高では3年春に甲子園に出場した。立命館大では3年春から正捕手に定着して、3季連続でベストナインのタイトルを獲得。昨年の明治神宮大会では準々決勝の明治大戦で本塁打を放つなど、攻守に渡る活躍を見せて、準優勝に大きく貢献した。今春には首位打者に輝くなど、打力も順調に向上。二塁送球では1.8秒台を記録することがあり、守備面でチームを救う場面も度々ある。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓