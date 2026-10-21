















春山陽登（大阪商業大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。外野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生外野手、春山陽登（大阪商業大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



春山陽登はるやま・あきと（大阪商業大）上位候補外野手右投右打PROFILE基本情報選手名春山陽登（はるやま・あきと）所属大阪商業大／4年投打右投右打ポジション外野手身長・体重177センチ／90キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位上位将来像杉本裕太郎（オリックス）フィットする球団巨人SCOUTING REPORT寸評

アマチュア球界屈指のスラッガー。敦賀気比高時代は3年時に中軸打者として春夏連続で甲子園出場を果たしている。大阪商業大では2年秋に関西六大学リーグ史上初の1試合3本塁打を放ったことをきっかけに台頭。以降も結果を残し続け、今年は侍ジャパン大学代表にも選出された。捉えた時の飛距離はドラフト候補の中でもトップクラス。守備、走塁の能力は決して高くはないが、打撃特化型として指名する価値は十分にある。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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