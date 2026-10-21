斉藤主眞（青森大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ右腕の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、斉藤主眞（青森大）を紹介する。最速149キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
斉藤 主眞
さいとう・かずま（青森大）
下位候補
投手
右投右打
PROFILE
基本情報
選手名斉藤 主眞（さいとう・かずま）
所属青森大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重180センチ／73キロ
VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種
最高球速
149
km/h
130140150160
180センチ、73キロ。最速149キロの右腕。変化球はカットボール、カーブ、スプリット、フォーク、チェンジアップ。
球種一覧
ストレート
最速149キロ
カットボール
持ち球
カーブ
持ち球
スプリット
持ち球
フォーク
持ち球
チェンジアップ
持ち球
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届提出済み
想定順位下位
将来像西口文也（元西武）
フィットする球団西武
SCOUTING REPORT
寸評
球速以上の威力を感じる直球とスライダー、スプリットなどの変化球を織り交ぜて試合を作る右腕。幼少期は地元・北海道の日本ハムや父が応援する巨人の試合を見て育ち、自然とプロへの憧れを抱いた。北星学園大付高ではエースナンバーをもらえず、プロの夢を諦めかけたが、青森大で再起して2年春からリーグ戦で先発を任された。中継ぎの経験も豊富な上、今年は社会人とのオープン戦でも好投を披露しており、即戦力としての期待がかかる。（文・川浪康太郎）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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