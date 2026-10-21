YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)





　



斉藤主眞（青森大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ右腕の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、斉藤主眞（青森大）を紹介する。最速149キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









斉藤 主眞
さいとう・かずま（青森大）





下位候補
投手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名斉藤 主眞（さいとう・かずま）
所属青森大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重180センチ／73キロ








VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種



最高球速

149
km/h





130140150160

180センチ、73キロ。最速149キロの右腕。変化球はカットボール、カーブ、スプリット、フォーク、チェンジアップ。




球種一覧


ストレート
最速149キロ


カットボール
持ち球


カーブ
持ち球


スプリット
持ち球


フォーク
持ち球


チェンジアップ
持ち球






 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届提出済み
想定順位下位
将来像西口文也（元西武）
フィットする球団西武







SCOUTING REPORT
寸評



球速以上の威力を感じる直球とスライダー、スプリットなどの変化球を織り交ぜて試合を作る右腕。幼少期は地元・北海道の日本ハムや父が応援する巨人の試合を見て育ち、自然とプロへの憧れを抱いた。北星学園大付高ではエースナンバーをもらえず、プロの夢を諦めかけたが、青森大で再起して2年春からリーグ戦で先発を任された。中継ぎの経験も豊富な上、今年は社会人とのオープン戦でも好投を披露しており、即戦力としての期待がかかる。（文・川浪康太郎）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。






　



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