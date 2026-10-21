















新井亮規浩（関西学院大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。内野手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生内野手、新井亮規浩（関西学院大）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



新井 亮規浩あらい・あきひろ（関西学院大）育成候補内野手右投左打PROFILE基本情報選手名新井 亮規浩（あらい・あきひろ）所属関西学院大／4年投打右投左打ポジション内野手身長・体重184センチ／95キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位育成将来像松山竜平（オイシックス）フィットする球団広島SCOUTING REPORT寸評

広島の新井貴浩監督を父に持つ左の強打者。昨年まではリーグ戦の出場はなかったが、今春は主に代打として活躍し、10打数4安打の結果を残した。夏のオープン戦でも結果を出し、秋のリーグ戦では開幕戦から3試合連続で4番打者として出場している。ここまで目立った成績は残せてはいないものの、パワフルなスイングから放たれる強烈な打球は魅力的。守備力には課題を残すが、打撃を高く評価する球団があるかもしれない。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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