















小島一哲（びわこ成蹊スポーツ大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、小島一哲（びわこ成蹊スポーツ大）を紹介する。最速149キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



小島 一哲こじま・いってつ（びわこ成蹊スポーツ大）育成候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名小島 一哲（こじま・いってつ）所属びわこ成蹊スポーツ大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重192センチ／88キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速149km/h130140150160

192センチ、88キロ。最速149キロの右腕。変化球はスライダー、カーブ、フォーク。

球種一覧ストレート最速149キロスライダー持ち球カーブ持ち球フォーク持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位育成将来像山下舜平大（オリックス）フィットする球団ソフトバンクSCOUTING REPORT寸評

将来性を感じる長身右腕。近江高時代は山田陽翔（西武）、星野世那（大阪商業大）に次ぐ投手という立ち位置で、公式戦登板は3年間で2試合しかなかった。びわこ成蹊スポーツ大では1年春にリーグ戦デビューを果たすと、昨秋の途中から先発に定着。今春は5試合に先発して3勝を挙げた。192㎝の長身から投げ下ろす球威のあるストレートが最大の持ち味。まだ実績は少ないが、大きな体から投げ込まれるボールにはロマンがある。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓