YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)





　



小島一哲（びわこ成蹊スポーツ大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速149キロ右腕の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、小島一哲（びわこ成蹊スポーツ大）を紹介する。最速149キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









小島 一哲
こじま・いってつ（びわこ成蹊スポーツ大）





育成候補
投手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名小島 一哲（こじま・いってつ）
所属びわこ成蹊スポーツ大／4年
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重192センチ／88キロ








VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種



最高球速

149
km/h





130140150160

192センチ、88キロ。最速149キロの右腕。変化球はスライダー、カーブ、フォーク。




球種一覧


ストレート
最速149キロ


スライダー
持ち球


カーブ
持ち球


フォーク
持ち球






 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届提出済み
想定順位育成
将来像山下舜平大（オリックス）
フィットする球団ソフトバンク







SCOUTING REPORT
寸評



将来性を感じる長身右腕。近江高時代は山田陽翔（西武）、星野世那（大阪商業大）に次ぐ投手という立ち位置で、公式戦登板は3年間で2試合しかなかった。びわこ成蹊スポーツ大では1年春にリーグ戦デビューを果たすと、昨秋の途中から先発に定着。今春は5試合に先発して3勝を挙げた。192㎝の長身から投げ下ろす球威のあるストレートが最大の持ち味。まだ実績は少ないが、大きな体から投げ込まれるボールにはロマンがある。（文・馬場遼）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。






　



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