















高田純誠（大阪体育大）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速150キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される大学生投手、高田純誠（大阪体育大）を紹介する。最速150キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



高田 純誠たかだ・じゅんせい（大阪体育大）下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名高田 純誠（たかだ・じゅんせい）所属大阪体育大／4年投打右投右打ポジション投手身長・体重180センチ／77キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速150km/h130140150160

180センチ、77キロ。最速150キロの右腕。変化球はスライダー、カットボール、カーブ、フォーク。

球種一覧ストレート最速150キロスライダー持ち球カットボール持ち球カーブ持ち球フォーク持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届提出済み想定順位下位将来像大瀬良大地（広島）フィットする球団阪神SCOUTING REPORT寸評

安定感抜群の最速150キロ右腕。報徳学園高では控えの時期を過ごし、3年夏の背番号も19だった。それでも大阪体育大に進学してエースを任されるまでに成長。140キロ台後半のストレートで相手の内角を強気に突くことができ、ゲームメイク能力にも優れている。今春のリーグ戦では7試合に登板して3勝0敗、防御率1.21の好結果を残した。先発、リリーフのどちらでも力を発揮できそう。便利屋として重宝される存在になるかもしれない。（文・馬場遼）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の大学生選手を一覧で紹介。1位候補、上位候補、育成候補まで、大学所在地の北から順に掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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