

















清水智裕（ヤマハ）｜ドラフト候補2026選手名鑑。捕手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの捕手、清水智裕（ヤマハ）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



清水 智裕しみず・ともひろ（ヤマハ）下位候補捕手右投右打PROFILE基本情報選手名清水 智裕（しみず・ともひろ）所属ヤマハ／24歳投打右投右打ポジション捕手身長・体重181センチ／95キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像和田浩一（元西武他）フィットする球団中日SCOUTING REPORT寸評

がっちりとした体格から外野の頭を越える長打を連発する強打者。インパクトが強く、プロのスカウトも度肝を抜いたというフリー打撃では、左翼や中堅へ飛距離十分の大飛球を次々と放つ。二塁送球が1.8秒を切る鉄砲肩も魅力。その高いポテンシャルに加え、社会人２年間で捕手としての身のこなしも滑らかになり、守備面でも飛躍的な成長を遂げた。今季は公式戦でマスクをかぶる機会も増え、「打てる捕手」として存在感を高めている。（文・栗山司）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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