YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)






　



清水智裕（ヤマハ）｜ドラフト候補2026選手名鑑。捕手の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの捕手、清水智裕（ヤマハ）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









清水 智裕
しみず・ともひろ（ヤマハ）





下位候補
捕手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名清水 智裕（しみず・ともひろ）
所属ヤマハ／24歳
投打右投右打
ポジション捕手
身長・体重181センチ／95キロ





 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位下位
将来像和田浩一（元西武他）
フィットする球団中日







SCOUTING REPORT
寸評



がっちりとした体格から外野の頭を越える長打を連発する強打者。インパクトが強く、プロのスカウトも度肝を抜いたというフリー打撃では、左翼や中堅へ飛距離十分の大飛球を次々と放つ。二塁送球が1.8秒を切る鉄砲肩も魅力。その高いポテンシャルに加え、社会人２年間で捕手としての身のこなしも滑らかになり、守備面でも飛躍的な成長を遂げた。今季は公式戦でマスクをかぶる機会も増え、「打てる捕手」として存在感を高めている。（文・栗山司）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。





　



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