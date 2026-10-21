YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)






　



佐々木大輔（東邦ガス）｜ドラフト候補2026選手名鑑。遊撃手の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの遊撃手、佐々木大輔（東邦ガス）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









佐々木 大輔
ささき・だいすけ（東邦ガス）





下位候補
遊撃手
右投左打







PROFILE
基本情報



選手名佐々木 大輔（ささき・だいすけ）
所属東邦ガス
投打右投左打
ポジション遊撃手
身長・体重177センチ／85キロ





 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位下位
将来像前川右京（阪神）
フィットする球団中日







SCOUTING REPORT
寸評



豪快なスイングで球場をざわつかせる内野手。富士大4年時は同級生の麦谷（オリックス）ら計7人がプロ志望届を提出も、自身のみドラフト指名がなく悔しい思いをした。東邦ガス入社後はすぐにレギュラーを獲得し、昨年4月のJABA京都大会では3試合で2本塁打、打率.600と打棒が爆発。思い切りのよいフルスイングは、試合の空気を変える魅力がある。遊撃守備も上達しているが、プロではより打力を生かせるポジションが現実的だろう。（文・尾関雄一朗）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。





　



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