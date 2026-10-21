佐々木大輔（東邦ガス）｜ドラフト候補2026選手名鑑。遊撃手の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの遊撃手、佐々木大輔（東邦ガス）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
佐々木 大輔
ささき・だいすけ（東邦ガス）
下位候補
遊撃手
右投左打
PROFILE
基本情報
選手名佐々木 大輔（ささき・だいすけ）
所属東邦ガス
投打右投左打
ポジション遊撃手
身長・体重177センチ／85キロ
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届―
想定順位下位
将来像前川右京（阪神）
フィットする球団中日
SCOUTING REPORT
寸評
豪快なスイングで球場をざわつかせる内野手。富士大4年時は同級生の麦谷（オリックス）ら計7人がプロ志望届を提出も、自身のみドラフト指名がなく悔しい思いをした。東邦ガス入社後はすぐにレギュラーを獲得し、昨年4月のJABA京都大会では3試合で2本塁打、打率.600と打棒が爆発。思い切りのよいフルスイングは、試合の空気を変える魅力がある。遊撃守備も上達しているが、プロではより打力を生かせるポジションが現実的だろう。（文・尾関雄一朗）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
この記事が面白いと思ったら…？
Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！
最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓