

















佐々木大輔（東邦ガス）｜ドラフト候補2026選手名鑑。遊撃手の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの遊撃手、佐々木大輔（東邦ガス）を紹介する。プロフィール、投打、身長・体重、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



佐々木 大輔ささき・だいすけ（東邦ガス）下位候補遊撃手右投左打PROFILE基本情報選手名佐々木 大輔（ささき・だいすけ）所属東邦ガス投打右投左打ポジション遊撃手身長・体重177センチ／85キロSCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像前川右京（阪神）フィットする球団中日SCOUTING REPORT寸評

豪快なスイングで球場をざわつかせる内野手。富士大4年時は同級生の麦谷（オリックス）ら計7人がプロ志望届を提出も、自身のみドラフト指名がなく悔しい思いをした。東邦ガス入社後はすぐにレギュラーを獲得し、昨年4月のJABA京都大会では3試合で2本塁打、打率.600と打棒が爆発。思い切りのよいフルスイングは、試合の空気を変える魅力がある。遊撃守備も上達しているが、プロではより打力を生かせるポジションが現実的だろう。（文・尾関雄一朗）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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