今仲泰一（Honda鈴鹿）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール
2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、今仲泰一（Honda鈴鹿）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。
今仲 泰一
いまなか・たいち（Honda鈴鹿）
下位候補
投手
右投右打
PROFILE
基本情報
選手名今仲 泰一（いまなか・たいち）
所属Honda鈴鹿
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重180センチ／88キロ
VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種
最高球速
152
km/h
130140150160
180センチ、88キロ。最速152キロの右腕。変化球はスライダー、フォーク、チェンジアップ、ツーシーム。
球種一覧
ストレート
最速152キロ
スライダー
持ち球
フォーク
持ち球
チェンジアップ
持ち球
ツーシーム
持ち球
SCOUTING DATA
スカウティングデータ
プロ志望届―
想定順位下位
将来像東晃平（オリックス）
フィットする球団西武
SCOUTING REPORT
寸評
高卒5年目の成長株。健大高崎高時代は3年春の甲子園で登板している。Honda鈴鹿に入社後、3年目から4年目の夏頃までは右肩のケガで投げられない時期が続いた。しかし完治後のパフォーマンスは順調で、今年の都市対抗予選では第6代表決定トーナメントで2度先発。負ければ予選敗退が決まる試合でいずれも快投し、チームを救った。最速152キロのストレート、打者の手元で変化するスライダーやフォークは良質で、ドラフト戦線に浮上した。（文・尾関雄一朗）
ドラフト候補選手名鑑
2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。
※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。
※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。
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