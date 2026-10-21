YOKOSUKA, JAPAN - JULY 30: (EDITORIAL USE ONLY) Used baseballs are seen in the dugout during a practice game between the Shonan Boys and the Yokohama Minami on July 30, 2014 in Yokosuka, Japan. The games were the final practice session for the teams, before heading to the National Tournament starting on August 2. The Japan Boys League consists of 742 teams across Japan for Junior High School players between 4th and 9th grade. Baseball was introduced in Japan by U.S teacher Horace Wilson in 1872 and has since become one of Japan's most popular sports.The Japan Boys league prepares players to move into Japan's prestigious and gruelling High School Baseball league and a chance to play at the National High School Baseball Championship. (Summer Koshien) Held annually in August, Summer Koshien, is the largest amateur sporting event in Japan and the largest high school baseball tournament in the world, with 49 teams competing. The two week event is broadcast across the country and has produced some of Japan's biggest stars including Ichiro Suzuki and Hideki Matsui. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)






　



今仲泰一（Honda鈴鹿）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール



2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、今仲泰一（Honda鈴鹿）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。









今仲 泰一
いまなか・たいち（Honda鈴鹿）





下位候補
投手
右投右打







PROFILE
基本情報



選手名今仲 泰一（いまなか・たいち）
所属Honda鈴鹿
投打右投右打
ポジション投手
身長・体重180センチ／88キロ








VELOCITY / PITCH ARSENAL
球速・球種



最高球速

152
km/h





130140150160

180センチ、88キロ。最速152キロの右腕。変化球はスライダー、フォーク、チェンジアップ、ツーシーム。




球種一覧


ストレート
最速152キロ


スライダー
持ち球


フォーク
持ち球


チェンジアップ
持ち球


ツーシーム
持ち球






 

　

 




SCOUTING DATA
スカウティングデータ



プロ志望届―
想定順位下位
将来像東晃平（オリックス）
フィットする球団西武







SCOUTING REPORT
寸評



高卒5年目の成長株。健大高崎高時代は3年春の甲子園で登板している。Honda鈴鹿に入社後、3年目から4年目の夏頃までは右肩のケガで投げられない時期が続いた。しかし完治後のパフォーマンスは順調で、今年の都市対抗予選では第6代表決定トーナメントで2度先発。負ければ予選敗退が決まる試合でいずれも快投し、チームを救った。最速152キロのストレート、打者の手元で変化するスライダーやフォークは良質で、ドラフト戦線に浮上した。（文・尾関雄一朗）






 

　

 



ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。










※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。

※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。





　



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