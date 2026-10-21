

















今仲泰一（Honda鈴鹿）｜ドラフト候補2026選手名鑑。最速152キロ右腕の評価・特徴・プロフィール









2026年プロ野球ドラフト会議で注目される社会人・独立リーグの投手、今仲泰一（Honda鈴鹿）を紹介する。最速152キロを誇る右腕のプロフィール、投打、身長・体重、球種、想定順位、将来像、フィットする球団、寸評をまとめた。



今仲 泰一いまなか・たいち（Honda鈴鹿）下位候補投手右投右打PROFILE基本情報選手名今仲 泰一（いまなか・たいち）所属Honda鈴鹿投打右投右打ポジション投手身長・体重180センチ／88キロVELOCITY / PITCH ARSENAL球速・球種最高球速152km/h130140150160

180センチ、88キロ。最速152キロの右腕。変化球はスライダー、フォーク、チェンジアップ、ツーシーム。

球種一覧ストレート最速152キロスライダー持ち球フォーク持ち球チェンジアップ持ち球ツーシーム持ち球SCOUTING DATAスカウティングデータプロ志望届―想定順位下位将来像東晃平（オリックス）フィットする球団西武SCOUTING REPORT寸評

高卒5年目の成長株。健大高崎高時代は3年春の甲子園で登板している。Honda鈴鹿に入社後、3年目から4年目の夏頃までは右肩のケガで投げられない時期が続いた。しかし完治後のパフォーマンスは順調で、今年の都市対抗予選では第6代表決定トーナメントで2度先発。負ければ予選敗退が決まる試合でいずれも快投し、チームを救った。最速152キロのストレート、打者の手元で変化するスライダーやフォークは良質で、ドラフト戦線に浮上した。（文・尾関雄一朗）

ドラフト候補選手名鑑

2026年ドラフト候補の社会人・独立リーグ選手を一覧で紹介。上位候補から育成候補まで掲載しています。

※想定順位、将来像、フィットする球団は編集部独自の評価によるものです。実際の指名順位、球団の評価、選手の将来性を断定するものではありません。※プロ志望届、最高球速、球種などは原稿時点の情報をもとに掲載しています。

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